Iris Tió guanya l'or mundial en solo lliure de natació artística: el primer de la història de Catalunya

Iris Tió és la nova campiona del món de la modalitat de solo lliure de natació artística després d'imposar-se la nit d'aquest dilluns a la xinesa Huyan Xu i la bielorussa Vasilina Khandoshka a la final del Mundial de Singapur 2025. És la primera medalla d'or en solo lliure de la història de Catalunya i també a l'Estat, ja que ni Gemma Mengual ni Ona Carbonell van aconseguir aquesta fita tot i sumar 46 medalles mundials (24 i 22 respectivament).

La nedadora barcelonina de 22 anys ha culminat una actuació estel·lar amb una nota de 245.1913 en què han destacat una interpretació artística i una execució de 10. Tot i l'alt nivell de Tió i la projecció que ha mostrat els darrers anys, l'or ha estat una sorpresa, ja que l'equip xinès havia dominat clarament el mundial fins aleshores.

Tió ha compartit en una entrevista a Catalunya Ràdio que està "molt emocionada". "Estic flipant, era un somni", ha celebrat. En aquest sentit, ha afirmat que l'increment de la dificultat ha estat clau per aconseguir l'or i ha reivindicat que li ha permès mostrar tot el seu potencial en l'escenari més important.

Golden artistry from Spain! 🇪🇸



Iris Tio Casas delivers a brilliant routine to win the Women’s Solo Free ✨#ArtisticSwimming #AQUASingapore25 pic.twitter.com/i3Js5Bq0Ds — World Aquatics (@WorldAquatics) July 22, 2025

L'or és històric per ser el primer que assoleix una nedadora catalana en la modalitat individual, però també perquè és el que se'ls va resistir a les dues grans estrelles de l'esport al país: Mengual i Carbonell. El cas de Mengual és el més recordat, amb la frase llegendària "per una p... dècima, per una p... dècima" després que se li escapés al Mundial de Roma 2009.

La representació pràcticament perfecta de Yesterday de The Beatles no va ser suficient per evitar que els jutges es decantessin per la russa Natalia Ischenko i aquesta decisió va erigir un mur que semblava infranquejable per a l'esport català. L'hereva de Mengual, Carbonell, era la gran esperança per tombar-lo, però tampoc ho va aconseguir i es va haver de conformar amb la plata.