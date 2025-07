Fins a 18 dotacions dels Bombers de la Generalitat amb efectius del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials Subaquàtiques (GRAEsub), drons i l'helicòpter MAER busquen dos joves que han estat arrossegats pel corrent del riu Segre al municipi de Camarasa, a la Noguera. L'operatiu a contrarellotge es va desplegar la nit d'aquest dilluns després que un avís alertés de la desaparició dels dos nois a la zona de bany de "La platja", tal com han informat Catalunya Ràdio i El Caso. El matí d'aquest dimarts, però, encara no han trobat cap indici de la seva ubicació.

Busquem dues persones que van entrar a l'aigua a la zona de bany de Camarasa i no en van sortir (avís 20.39h).

Pel dispositiu de recerca es van activar una trentena d'efectius amb 18 dotacions: helicòpter #MAER amb #GRAE i @semgencat, 2 barques amb #GRAESub i drons #bomberscat pic.twitter.com/oIoZKJnbu8 — Bombers (@bomberscat) July 22, 2025

Tal com expliquen els testimonis, un grup de quatre amics van intentar travessar el riu nedant, però dos no ho van aconseguir i es van veure arrossegats per la força de l'aigua. El cos d'emergències va rebre l'avís a les 20:39 hores i va activar el dispositiu immediatament, al qual s'hi han sumat dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els Bombers van rescatar també dos joves que s'havien tirat a l'aigua per intentar recuperar els dos desapareguts, però van quedar atrapats a la riba dreta del riu.

Hi haurà ampliació.