Un mort en un accident de cotxe a la C-12, a Balaguer

Una persona ha mort aquesta tarda en un accident de trànsit a la C-12 al seu pas per Balaguer, a la comarca de la Noguera. Els fets han tingut lloc al punt quilomètric 172,5 d’aquesta via, i els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 15.23 h.

Segons informa el Servei Català de Trànsit, per causes que encara s’investiguen, un vehicle ha sortit de la carretera i ha caigut d’una alçada d’entre 10 i 15 metres. Com a conseqüència del sinistre, una persona ha perdut la vida i una altra ha resultat ferida crítica. Aquesta darrera ha estat evacuada en helicòpter pel Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).

Fins al lloc de l’accident s’hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del SEM (dues terrestres i una aèria). Amb aquesta víctima, ja són 83 les persones que han mort a les carreteres catalanes enguany, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.