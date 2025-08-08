Dos denunciats per organitzar una rave il·legal a l’espai protegit de la Noguera

Els Mossos d’Esquadra han denunciat dues persones com a presumptes responsables d’una festa il·legal que es va celebrar el cap de setmana passat a Ivars de Noguera, dins l’espai natural protegit Vessants de la Noguera Ribagorçana, a la comarca de la Noguera. La nit de l’1 d’agost, la policia va rebre avisos per la presència massiva de vehicles, furgonetes i autocaravanes en una pista forestal del municipi.
En arribar pel camí de Boix, els agents van localitzar prop d’un centenar de persones i uns 40 vehicles, entre ells equips de so que, segons la policia, pertanyien als possibles organitzadors de la festa. Es va establir un control per impedir l’entrada de més vehicles.
Els Mossos van identificar i denunciar dues persones per la seva presumpta vinculació amb l’organització de l’esdeveniment. Els expedients passaran al Servei Territorial del Joc i d’Espectacles de Lleida per continuar el procés sancionador.
A més, la Unitat Regional de Medi Ambient va aixecar 21 denúncies a vehicles estacionats en zones no habilitades, per vulnerar la normativa que regula l’accés motoritzat al medi natural. Aquestes denúncies seran tramitades pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.