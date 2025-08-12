La sobrepoblació de conills amenaça els cultius a la plana de Lleida

La sobrepoblació de conills està provocant greus danys als cultius de la plana de Lleida i els pagesos demanen al Govern que adopti mesures contundents per evitar que aquesta situació esdevingui insostenible. Els conills ataquen cultius de cereals, fruiters i vinya, i des de fa temps els pagesos es veuen obligats a actuar per la seva pròpia iniciativa per controlar aquesta plaga que s’ha desbordat. Ramon Boleda, pagès de Verdú (Urgell) i membre de la plataforma Pagesos o Conills, assegura que la problemàtica “està pitjor que mai” i que la caça ha de ser la principal eina per frenar els danys. En aquest sentit, destaca que “els pagesos o caçadors hem hagut de matar els conills amb recursos propis”.
El vedat de caça de Verdú és un punt especialment afectat, on s’organitzen batudes nocturnes i es convida caçadors amb fures per ajudar a capturar els conills. Cada dia, segons Boleda, es cacen uns cent conills només en aquest municipi de l’Urgell, on els caus proliferaven entre camps, boscos i talussos propers al canal Segarra-Garrigues. No obstant això, la presència massiva d’aquests animals fa que els danys siguin molt importants. Boleda explica que la despesa per comprar munició per caçar és elevada: només cent bales calibre 17 li suposen una despesa de 52 euros, i aquest cost ha de sortir de la seva butxaca. Amb una població de conills que “es compta per milers”, reclama un suport clar i efectiu de l’administració: “El Govern s’ha de calçar i ajudar-nos en el que faci falta”.
A més, Boleda critica la reducció d’actuacions per part del personal de Forestal Catalana, que ha deixat de realitzar caceres nocturnes, cosa que, segons ell, ha permès que els conills continuïn causant estralls a la vinya i als fruiters després d’haver destruït alguns camps de cereal. Tot i que es col·loquen protectors i repel·lents, la lluita contra aquesta plaga és molt difícil.
En aquest context, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va anunciar recentment que el proper setembre es posarà en marxa una nova ordre d’ajuts destinada a facilitar la compra de visors nocturns i finançar mesures de control poblacional mitjançant empreses especialitzades. També va anunciar un reforç dels recursos per als Agents Rurals, amb més vehicles tipus pick-up per fer batudes, així com plans específics per a controlar la població de conills a Girona, Lleida i al Pirineu. Paral·lelament, es triplicaran els cursos de formació per a la caça nocturna.
Tot i aquestes promeses, la Unió de Pagesos admet que hi va haver un període d’impàs després de la fi de l’emergència cinegètica el 30 d’abril, que va provocar un descens de les declaracions de danys per part dels agricultors durant el mes de maig, perquè molts pagesos no sabien com actuar. Néstor Serra, coordinador territorial de la Unió de Pagesos a la plana de Lleida, destaca que ara que ja disposen de tota la informació recomanen als agricultors que presentin les declaracions pertinents. Alhora, reclama simplificar els tràmits, ja que els pagesos consideren que se’ls exigeix massa informació.
Serra defensa que la lluita contra els conills no es pot limitar a les batudes nocturnes i que cal un enfocament més complet, que inclogui l’ús de trampes i que les ajudes per comprar protectors de plantes siguin efectives. En aquest sentit, apunta que, tot i que els ajuts s’anunciaran a setembre, els arbres plantats aquest any ja van ser protegits al gener. La Unió de Pagesos donarà tres mesos de marge al Govern per valorar l’eficàcia del nou Pla de Control Poblacional (PCP), que pretén reduir la densitat mitjana de conills fins a 10 exemplars per cada 100 hectàrees. A la tardor preveuen reunir-se amb el director dels serveis territorials d’Agricultura a Lleida per fer balanç i ajustar les mesures si cal.