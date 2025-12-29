Lleida inaugura el Cucalòcum més gran

La 34a edició del Cucalòcum i la 19a de Cucaesport han obert portes aquest dissabte per ser un any més el punt de referència per excel·lència d'infants i joves a la capital del Segrià en el marc de les vacances de Nadal. Enguany, el parc creix fins a arribar a una superfície rècord de més de 8.000 metres quadrats repartits entre els pavellons 3, 4 i 5 de Fira de Lleida. L'afluència de famílies al saló durant el primer matí d'obertura ha estat constant i el públic ha gaudit d'una quarantena d'activitats de lleure, esport i habilitat. El Parc de la Infància i la Joventut de Lleida obrirà portes fins al dia 4 de gener, amb l'excepció del dia 1 que restarà tancat.
La pluja no aigualeix les ganes de diversió dels infants i el Cucalòcum ha estat el lloc "idoni" aquest dissabte per distraure la canalla. Així ho ha explicat la Cristina, la qual ha valorat de manera positiva l'ampliació del recinte. "Hi ha molt més espai i està molt ben organitzat", ha conclòs aquesta veïna de Lleida. Qui també han agraït l'obertura del saló és el David i la Patrícia, qui han destacat la manca de propostes semblants al llarg de l'any a la capital del Segrià. "Els nens s'ho passen molt bé i esprem l'obertura del Cucalòcum tot l'any", han dit.
A banda d'activitats de lleure com un circuit d'aventures, d'escalada i de motos elèctriques, així com llits elàstics i pintacares, entre altres, l'oferta lúdica per a infants i joves d'entre 0 i 18 anys també inclou jocs solidaris, de coneixement de les tradicions, foment de l'esperit cívic i de sensibilització sobre l'alimentació sana. Una de les propostes amb més èxit ha estat el taller per aprendre a fer pa organitzat pel Gremi de Forners de Lleida.
L'increment de superfície del parc ha permès la creació de nous espais com una zona dedicada a persones amb Trastorn de l'Espectre Autista, la presència de l'Associació de Donants de Sant del Segrià per incentivar les donacions durant la campanya de Nadal, o l'increment d'activitats per a joves de més de 12 anys habilitades per l'entitat LleidaJove.
La 34a edició de Cucalòcum i la 19a edició de Cucaesport tenen lloc del 27 de desembre al 4 de gener (l'1 de gener restarà tancat) amb un horari que va de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. L'accés al parc està situat al Camí de Picos, a través del vestíbul que connecta els pavellons 4 i 5. Cucalòcum està organitzat per Fira de Lleida, mentre que Cucaesport va a càrrec de la Regidoria d’Esports, la Regidoria de Joventut, Educació i Ocupació i la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Lleida, a més de l’entitat municipal LleidaJove i Fira de Lleida.