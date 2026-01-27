La Plataforma d’Usuaris Avant alerta de deficiències estructurals al tram de l’Espluga de Francolí

La Plataforma d’Usuaris Avant Catalunya ha denunciat que feia temps que alertava de la presència de vibracions irregulars al tram ferroviari de l’Espluga de Francolí on recentment s’ha detectat una ruptura de la via. Aquesta incidència a la línia d’alta velocitat ha obligat Adif a imposar una limitació de velocitat de 80 km/h en una part del trajecte.
Segons el col·lectiu, les advertències sobre possibles problemes estructurals en aquest punt venen de fa anys. Consideren que l’episodi actual no fa més que incrementar la inquietud entre els usuaris habituals del transport públic. La plataforma qüestiona l’efectivitat de les inspeccions diàries que, segons el Departament de Territori, es duen a terme en aquest tram, i assegura que els fets posen de manifest que aquests controls no són suficients o no detecten les deficiències reals de la infraestructura.
Davant d’aquesta situació, els usuaris reclamen una reunió urgent amb el Govern i els responsables del servei ferroviari per aclarir l’origen de la ruptura, comprovar l’estat real de la línia i acordar actuacions immediates que garanteixin la seguretat dels viatgers. El col·lectiu també ha expressat el seu malestar pels retards registrats aquest dilluns, amb demores que en alguns casos s’han acostat a les tres hores en trens Avant. Al seu parer, aquests episodis evidencien que ni la infraestructura ni la planificació actual estan preparades per assumir un escenari excepcional com l’actual.
A més, han demanat que els quatre trens Avant gratuïts habilitats per Renfe, amb parada a Lleida, Camp de Tarragona i Barcelona-Sants —dos per sentit—, no afectin la puntualitat dels serveis ja existents. En aquest sentit, proposen substituir provisionalment els trens S120 (Alvia) per unitats S106 per augmentar la capacitat de manera immediata.
Entre altres reivindicacions, la plataforma sol·licita un increment de les freqüències de l’Avant Tortosa i una revisió exhaustiva del tram entre l’Espluga de Francolí i el Camp de Tarragona. Finalment, pel que fa a la recomanació de teletreball feta per Protecció Civil per a aquest dimarts, exigeixen que aquesta mesura s’estengui a tots els usuaris d’Avant que la puguin necessitar.