L'origen del Ranxo de Ponts

La festa del Ranxo de Ponts és una tradició centenària que se celebra el dimarts de Carnestoltes, és a dir, el darrer dia abans de l'inici de la Quaresma. Segons expliquen les llegendes, en un principi el ranxo era un àpat que es donava a la gent que no tenia per menjar i així aquest dia se'ls oferia un plat calent. Actualment, ha esdevingut una festa en què hi participa tota la població i gent vinguda d'altres punts del país que no volen perdre l'ocasió de degustar el ranxo.
La tradició també explica que la vigila de Carnaval, els veïns de Ponts passaven casa per casa per recollir el màxim possible d'ingredients per elaborar el Ranxo. Avui però, són pocs aquells que lliuren ingredients quan els passa la comitiva que porta a terme aquesta acció coneguda com a 'Lali-lali', i normalment s'acostumen a donar diners per ajudar a finançar la festa.
La festivitat es celebra de nou aquest dimarts i es preveu, com cada any la visita de centenars de persones que, carregats amb olles, aniran a omplir-les d'aquesta típica escudella pontsicana de la que se'n reparteixen unes 12.000 racions i en la qual hi ha gallina, pollastre, botifarra negra, ceba, porros, pastanaga, carabassa, cigrons, mongetes, patates, cols, tomàquet, pasta de sopa, arròs, aigua i sal.
Una de les particularitats d'aquest plat és que s'elabora amb foc a terra de llenya i amb olles d'aram, de manera que aconsegueix un gust peculiar que el fa únic.