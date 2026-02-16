Unió de Pagesos posa el focus en la fauna i el regadiu per reforçar el sector agrari a Ponent

La gestió de la fauna cinegètica i la planificació i modernització dels sistemes de reg, especialment el del canal d’Urgell, centren el programa electoral d’Unió de Pagesos a les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran de cara a les eleccions agràries del pròxim 27 de febrer. El sindicat ha presentat aquest divendres les principals línies d’actuació amb l’objectiu de mantenir-se com la força amb més representació a la Taula Agrària.
El programa posa l’accent en la necessitat de reduir els danys provocats tant per les sobrepoblacions de fauna cinegètica com per la fauna protegida, com l’os i el llop, i aposta per uns regadius modernitzats i viables que no comprometin l’activitat agrària davant futurs episodis de sequera.
Pel que fa al reg, el sindicat centra les seves propostes en el canal d’Urgell. Considera que el projecte de modernització plantejat fins ara “ha fallat” per manca de consens amb el territori i defensa la necessitat de “buscar fórmules” perquè es pugui executar. En aquest sentit, proposa incrementar els recursos públics i que l’adhesió al procés de modernització sigui opcional, segons ha indicat el responsable de porcí d’UP, Rossend Saltiveri.
En relació amb la fauna cinegètica, Unió de Pagesos reclama un control “real i efectiu” de les sobrepoblacions i insta el Parlament a iniciar la tramitació de la llei catalana de gestió sostenible de fauna cinegètica. També planteja garantir indemnitzacions per danys, reforçar els controls sanitaris de la fauna salvatge i desplegar un sistema integral de protecció de la ramaderia extensiva per fer front als atacs d’ossos i llops. El coordinador d’Unió de Pagesos a les comarques de Muntanya, Joan Guitart, ha defensat la necessitat de garantir cobertura als boscos perquè els sistemes de geolocalització d’aquests animals siguin útils per als ramaders. A Ponent, el sindicat demana unificar criteris entre conselleries per abordar la sobrepoblació de conills, senglars i cabirols.
El programa inclou també la revisió dels plans de gestió de les Zones d’Especial Protecció de les Aus (ZEPA) que afecten zones agràries, mesures per garantir el relleu generacional al camp, la promoció de l’arrendament de finques en desús per evitar l’especulació i la millora dels serveis al món rural, així com la defensa d’uns preus justos que cobreixin, com a mínim, els costos de producció.