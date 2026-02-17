Aitona allarga la campanya de camps florits

A Aitona, la primavera no espera el calendari: esclata als camps. El municipi del Segrià es prepara per a una nova edició del Fruiturisme amb una ampliació destacada de la superfície visitable i l’objectiu clar de tornar a tenyir de rosa i blanc —i de visitants— els seus camins.
La campanya de visites guiades als arbres florits s’allargarà enguany fins a finals de març gràcies a la incorporació de 150 noves hectàrees d’ametllers. Aquest increment permetrà ampliar rutes i oferir més espais de floració als visitants. L’inici oficial està previst per al 6 de març, tot i que l’alcaldessa, Rosa Pujol, no descarta avançar-lo una setmana si el vent i les temperatures elevades continuen accelerant el procés de floració. A Aitona, la natura marca el ritme i l’organització s’hi adapta.
El Fruiturisme arriba a la seva 15a edició amb el repte de superar els 20.000 visitants registrats l’any passat, una xifra condicionada per episodis de pluja que van deslluïr alguns caps de setmana clau. L’edició d’aquest any aposta per enriquir l’experiència. Una de les principals novetats són les rutes personalitzades en vehicles 4x4, pensades per apropar els visitants als punts de floració més espectaculars i facilitar l’accés a zones menys transitades.
També s’estrenarà un perfum exclusiu inspirat en l’essència dels camps florits, una proposta que vol convertir l’experiència visual en un record olfactiu. A més, el projecte suma una col·laboració amb el Magnífic Fest, establint un pont entre paisatge, cultura i música. Després de quinze anys, el Fruiturisme s’ha consolidat com una de les principals iniciatives de promoció turística vinculades a la floració a Catalunya. El model combina visites guiades, rutes lliures, activitats culturals i gastronomia local, amb l’objectiu de dinamitzar l’economia del municipi i posar en valor el treball del sector agrari.
Amb més superfície visitable, noves propostes i una primavera que ja treu el cap, Aitona es prepara per tornar a convertir els seus camps en un dels escenaris més fotografiats del país.