El pantà de l'Albagés es podrà omplir del tot l'any vinent

El procés d'ompliment del pantà de l'Albagès, a la cua del canal Segarra-Garrigues, continua avançant i ja acumula 13 hectòmetres cúbics d'aigua. El pla de les proves de càrrega preveu que d'aquí a tres mesos assoleixi els 40 hectòmetres cúbics --la meitat de la seva capacitat-- i que pugui omplir-se del tot l'any vinent. Així ho ha apuntat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, durant una visita a la presa, on s'ha reunit amb els seus gestors i amb representants de les comunitats de regants i de les organitzacions agràries.
El conseller ha reiterat que el pantà "estalviarà costos als regants" i que a partir d'ara exploraran la possibilitat que proveeixi aigua de boca als municipis de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues.
L'ompliment del pantà de l'Albagés va començar oficialment dimecres passat després que Protecció Civil, la CHE, els ajuntaments i el Govern culminessin totes les tramitacions i aprovessin tots els plans de protecció. Durant una visita a la infraestructura aquest dilluns, el conseller Ordeig ha insistit que la posada en marxa de l'embassament es farà d'acord amb els paràmetres de seguretat establerts i amb les proves de càrrega que pertoquen.
Així, durant els pròxims tres mesos el pantà s'anirà omplint amb aigua del pantà de Rialb fins a la meitat de la seva capacitat, uns 40 hectòmetres cúbics. Posteriorment, caldrà que passin tres mesos per tal de garantir la correcta humectació del terreny i comprovar el bon funcionament de la presa. Si tot va bé, el 2027 el pantà podrà omplir-se del tot, fins a assolir els 82 hectòmetres cúbics d'aigua de capacitat.
Els regants havien manifestat la seva preocupació pel retard de l'operació malgrat la situació actual de pluges abundants i bones reserves al sistema Oliana-Rialb. El conseller ha admès que "som conscients que plou molt, hi ha molta aigua i que, per tant, hem d'aprofitar tota la que puguem, però ho farem amb criteris de seguretat i seguint les instruccions dels tècnics". Malgrat tot, la campanya de reg està garantida, ha subratllat Ordeig.
D'altra banda, el conseller ha valorat que la posada en marxa del pantà permetrà disposar d'una aigua "de molta més qualitat" i que es pugui començar a estudiar la proposta de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues de captar aigua de boca de l'Albagés. Actualment, l'organisme proveeix amb aigua del pantà d'Utxesa un total de 24 municipis de les comarques de les Garrigues i el Segrià, i un altre de la Conca de Barberà.