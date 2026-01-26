«El Foraster» s'endinsa a la Vall de Cardós: del Pui Tabaca als secrets del mossèn

Quim Masferrer desembarcarà aquest dilluns a la Vall de Cardós (Pallars Sobirà) per gravar un nou capítol de "El Foraster". Des del silenci muntanyenc que només es trenca per personatges que viuen sota la màxima local: "Per ser de la vall, has d’haver nascut, patit i mort aquí", l'actor explorarà un univers de retrats humans que semblen tallats amb destral pirinenca.
Masferrer toparà amb en Charlie, propietari d’un traster-museu que desafia les lleis de la gravetat, i la Conxita, de 91 anys, que dictarà una sentència sobre Déu digna de teòloga laica. Carmen i Clive, parella aussie-pallaresa, relataran com van intercanviar cangurs per revolts després de temps adversos.
El mossèn local desvetllarà secrets de Tor i voltants, mentre en Cisco i el Juanito, mecànics amb visió espiritual, confessaran històries sobre el més enllà. Masferrer acompanyarà l’Anna en una ruta escolar plena de fauna salvatge, provarà la teràpia de cabres d’en Enric i coronarà l’aventura amb l’Àngel al cim del Pui Tabaca.
Des d’aquests 1.800 metres d’altura, amb formatges i panoràmiques com a testimonis, "El Foraster" retratarà una Vall de Cardós on néixer, patir i morir sona a destí èpic... amb ramat inclòs.