Lleida més de 13.000 llocs de treball el 2025 i consoliden el creixement de l’ocupació

Les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran van acabar el 2025 amb un fort impuls de l’ocupació, segons les dades del quart trimestre de l’Enquesta de Població Activa (EPA) publicades aquest dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Al llarg de l’últim any, el territori va sumar 13.200 nous llocs de treball, fins a arribar a un total de 227.000 persones ocupades, una xifra que consolida la dinàmica positiva del mercat laboral.
Aquesta evolució favorable s’ha produït en un context de descens de la desocupació, amb una taxa d’atur del 5,73%, 0,56 punts menys que en el trimestre anterior. La millora de l’ocupació ha estat generalitzada i ha beneficiat tots els sectors econòmics. L’agricultura ha incrementat la seva plantilla fins als 17.800 treballadors, la indústria ha assolit els 38.000 ocupats, la construcció ha crescut fins als 25.200 i el sector serveis ha reforçat el seu pes amb 146.800 persones ocupades.
Aquest creixement sostingut de l’ocupació a Ponent i a l’Alt Pirineu i Aran contrasta amb l’evolució del conjunt de Catalunya, que va tancar l’any amb una taxa d’atur del 8,24%. Tot i aquest augment de la desocupació, el país va registrar un màxim històric d’ocupació, amb 3,91 milions de treballadors a finals d’any, fet que confirma la capacitat del mercat laboral català per generar nous llocs de treball.