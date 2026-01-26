Cinc ajuntaments demanen mesures per paralitzar el projecte de la planta de biogàs de la Sentiu

Cinc ajuntaments de Ponent han unificat forces en una ofensiva legal contra la planta de biogàs Cobirgy de la Sentiu de Sió (Noguera), exigint a la Conselleria de Territori la paralització immediata com a mesura cautelar. Els alcaldes denuncien que "Ponent no pot assumir aquesta càrrega contaminadora" i reclamen respostes clares abans de qualsevol autorització definitiva.
"30.000 camions i risc pandèmic": l'alarma de Bellpuig
Jordi Estiarte (Bellpuig) lidera la veu més contundent: "Aquesta factoria de Copenhagen Infrastructure Partners serà la més gran de l'Estat i amenaça la bioseguretat ramadera en plena era pandèmica". L’alcalde xifica el "tràfic incessant de 30.000 camions anuals amb femtes i cadàvers" com una bomba de rellotgeria per les explotacions locals.
Els consistoris han presentat cinc recursos de reposició contra l’autorització ambiental del 24 de desembre, amb un mes de termini per a la resposta de la Conselleria. L’advocada Esther Sancho invoca tres pilars legals: preservació de l’objectiu recursiu, aparença de bon dret i ponderació d’interessos, recolzats per un informe de Pobles Vius que alerta sobre malalties infeccioses en bestiar.
"Si la mesura cautelar fracassa, anem als jutjats", adverteix Sancho, recordant l’experiència del Pla Especial Urbà anterior. Estiarte lamenta l’"opacitat absoluta" en la gestió i qüestiona que "negoci i megavatges primin sobre la gent que viu aquí".
L’alcalde de Bellpuig celebra la suma de Tàrrega i llança un missatge clar: "A nivell local som més forts junts. Convidem tots els ajuntaments de Ponent a plantar cara aquesta estratègia fallida". La pilota, ara, és a la teulada de la Conselleria.