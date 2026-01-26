Retards matiners paralitzen Rodalies a Lleida: l’autobús és el salvavides

La represa intermitent del servei de Rodalies i Regionals a Lleida ha deixat una nova jornada de retards. A Cervera, un gran nombre d'usuaris habituals del servei ferroviari han optat per agafar directament l'autobús, que els ofereix horaris més fiables. Hi ha passatgers, però, que també veuen aquest servei alternatiu una opció més fiable pel que fa a la seguretat. "No m'atreveixo a agafar el tren [...] prefereixo agafar el bus que és més segur", ha explicat l'Awa. Tot i això, altres usuaris que han esperat el tren s'han resignat a arribar tard a la seva destinació. La RL3 fa el recorregut habitual entre Lleida i Cervera, mentre que la RL4 entre Lleida i Terrassa fa el tram entre Cervera i Manresa per carretera.
La RL3 i la RL4, entre Lleida i Cervera, han mantingut el recorregut habitual tot i que han registrat retards des de primera hora del matí. El primer tren que ha sortit de l'estació, previst per a les 6.51 h, s'ha retardat fins a les 7.17 h. El pròxim, de la RL3 i previst per a les 7.36 hores, ha arribat més de mitja hora tard, a les 8.15 h.
Davant dels retards i dels anuncis d'aturada i de represa del servei, bona part dels usuaris que s'esperaven a les vies s'han dirigit cap a l'estació d'autobusos, ubicada al costat de la de trens. De fet, durant les primeres hores de la jornada s'han vist autocars plens que contrastaven amb els vagons pràcticament buits dels trens que han passat.
Un dels viatgers que ha optat per l'autocar, Elias, ha explicat que acostuma a agafar el tren per anar a treballar a Tàrrega, tot i que aquests dies opta per l'autobús poder arribar a l'hora a la feina. Ha afegit que, com ell, moltes persones han optat per aquesta fórmula i que això es nota en els autocars, que van "molt plens".
La Wanda també ha fet el canvi del tren per l'autobús. "He d'estar agafant el bus perquè le tren no passa o va molt malament", ha explicat, mentre que la seva amiga Awa diu que no se sent segura agafant el tren. "No m'atreveixo a agafar el tren, encara em passarà alguna cosa, prefereixo agafar el bus perquè és més segur", ha explicat. Per contra, en Sergi i dos companys seus de classe han volgut esperar el tren, ja que viatgen amb bicicleta i a l'autocar no les pujar. "No és el primer cop que passa, estic acostumat", ha indicat, i ha afegit que "tot i que els professors ho entenen, molesta" haver de perdre hores de classe.
Pel que fa a la línia R13 i R14, que fa el trajecte entre Lleida i Barcelona amb parades al camp de Tarragona, el tren circula entre el tram de Lleida i Vinaixa. A Vinaixa, Renfe ofereix servei de bus alternatiu fins a Sant Vicenç de Calders en el cas de la R13, i fins a Reus, en la R14.