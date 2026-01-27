Reobren la investigació sobre la venda d’una menor per un matrimoni a Lleida

L’Audiència de Navarra ha revocat l’arxivament del cas d’una menor de 14 anys que hauria estat venuda pels seus pares a una família de Lleida amb la finalitat de casar-la. El tribunal considera que la causa es va tancar de manera precipitada i aprecia indicis suficients de criminalitat per continuar la investigació.
Els fets es remunten a l’any passat, quan els Mossos d’Esquadra van localitzar la menor pidolant a l’exterior d’un supermercat de les Borges Blanques. Les primeres indagacions van revelar que la noia, veïna de Corella (Navarra), vivia a Mollerussa amb un jove de 21 anys, amb qui mantenia una relació matrimonial, després que la família d’aquest hagués abonat una contraprestació als pares de la menor.
Segons les diligències policials, el suposat acord incloïa una quantitat econòmica —inicialment de 5.000 euros, que hauria pogut arribar als 10.000—, cinc ampolles de whisky i un lot d’aliments. Tot i aquests indicis, un jutjat de Tudela va decidir arxivar la causa el novembre passat, argumentant que la menor no es considerava víctima i no va reconèixer els fets en la seva declaració. La Fiscalia va recórrer aquesta decisió i ara l’Audiència li dona la raó, subratllant que l’absència de declaració de la menor no pot justificar el tancament del cas. El tribunal recorda que la falta de reconeixement com a víctima no invalida, per si sola, l’existència d’un delicte.
A més, els agents van constatar que la menor era utilitzada per mendicar i que no estava escolaritzada, fet que podria comportar responsabilitats penals per als progenitors per incompliment del deure de garantir l’educació obligatòria. També es va verificar que havia participat en actes delictius sota la supervisió d’adults. La resolució judicial critica que, després de l’arxivament, la menor fos retornada als seus pares després d’una breu estada en un centre de menors, deixant-la en una situació de clara vulnerabilitat. Davant d’això, l’Audiència ha ordenat reobrir la investigació “per arribar al fons de la qüestió” i ha requerit la intervenció immediata dels serveis socials.
Com a primer pas, el tribunal demana que es localitzi la menor i el seu entorn familiar per avaluar el seu estat actual i garantir-ne la protecció, mentre es reprenen les diligències per aclarir les responsabilitats penals dels adults implicats.