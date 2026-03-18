Els professors tallen l'A-2 a Soses, Lleida i Alcarràs

La vaga del sector educatiu ha provocat noves afectacions viàries aquest dimecres, especialment a les comarques de Ponent i la Catalunya Central. En aquesta tercera jornada de mobilitzacions, els docents han tornat a sortir als carrers per fer visibles les seves reivindicacions, amb accions que han tingut impacte directe en la circulació.
A primera hora del matí, cap a les set, s’han iniciat els primers talls a l’autovia A-2. En concret, s’ha interromput el trànsit entre Lleida i Alpicat en direcció Saragossa, així com a l’altura de Soses en sentit Barcelona, segons dades del Servei Català de Trànsit. Aquestes accions han generat retencions importants en una de les principals vies de comunicació del territori.
La protesta s’ha ampliat poc després. Cap a les 7.45 hores, al voltant de 150 docents han ocupat la calçada a Alcarràs. Inicialment el tall afectava només el sentit Barcelona, però amb el pas dels minuts s’ha estès als dos carrils de circulació, complicant encara més la mobilitat.
Talls a la C-55, a Manresa
Paral·lelament, a la Catalunya Central, un altre grup d’uns 100 professionals de l’educació ha tallat la carretera C-55 a l’altura de Manresa, en ambdós sentits. També s’han registrat incidències a Clariana de Cardener, on la mateixa via ha quedat afectada per les mobilitzacions.
Aquesta jornada de vaga està centrada en els docents de Ponent, l’Alt Pirineu i Aran, i la Catalunya Central, en el marc d’un calendari de protestes descentralitzat per territoris. Les accions busquen pressionar l’administració per millorar les condicions laborals i el sistema educatiu.