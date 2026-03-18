Rosa Maria Perelló torna a l'alcaldia de Tàrrega

La ciutat de Tàrrega ha viscut aquest dimecres un capítol polític que tanca un parèntesi i en recupera un de vell. La ciutat ha assistit a la investidura de Rosa Maria Perelló, la líder de Junts, com a nova alcaldessa, una tornada al despatx consistorial que s’ha materialitzat a través d'una moció de censura pactada amb la CUP i que ha pres la vara a la republicana Alba Pijuan.
La moció de censura contra Pijuan (ERC) ha estat el desenllaç d’una tempesta que feia mesos que s’anunciava. Des del passat juliol, quan la CUP va abandonar l’executiu municipal deixant ERC i el PSC en una precària minoria, el govern de Pijuan navegava per aigües tèrboles. La fractura es va fer definitiva fa dues setmanes, quan Junts i els anticapitalistes van segellar un pacte de govern insòlit per l'abast de les seves diferències ideològiques, però pragmàtic en el seu objectiu: rellevar el lideratge d'Esquerra.
Junts i la CUP han sumat els vots necessaris per tombar el govern republicà. Perelló, que ja va portar la vara de comandament entre els anys 2011 i 2019, torna així a la primera línia amb l'experiència de qui ja coneix els racons del poder local.
Un pacte d’antípodes unit per la ciutat
La nova alcaldessa ha estat clara en el seu discurs de presa de possessió, conscient que molts ulls miren amb recel l’aliança entre la dreta nacionalista i l’esquerra independentista. Perelló ha admès les "discrepàncies ideològiques" òbvies entre les dues formacions, però ha elevat el to per situar el punt de trobada en un estadi més sentimental: "L'amor per Tàrrega i la voluntat ferma de fer-la avançar". Segons l'alcaldessa, aquest denominador comú és el que ha permès superar les barreres del programa per centrar-se en la gestió del dia a dia.
D’altra banda, Alba Pijuan s’ha acomiadat del càrrec defensant amb vehemència el llegat que deixa des que va assumir l’alcaldia el 2019. Ha recordat els reptes superats i la feina feta en un mandat marcat per la complexitat, marxant amb la sensació del deure complert però amb l'amargor de qui veu com un projecte queda truncat a mig camí per una aritmètica consistorial.
Rosa Maria Perelló torna a seure a la cadira que va ocupar durant vuit anys, en una ciutat que ha canviat, però que torna a confiar en una cara coneguda per pilotar el rumb d'un nou mapa municipal.