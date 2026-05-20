Detingut a les Borges Blanques per robar corders d'una granja

Els Mossos d'Esquadra han detingut a les Borges Blanques un home de 45 anys acusat de robar una trentena de corders d'una explotació ramadera d'Ontinyena, al Baix Cinca. Cap a les 4.00 hores de dilluns, els agents van interceptar un vehicle que circulava de forma erràtica per l'N-240 i van comprovar que a l'interior transportava 28 corders vius de dubtosa procedència, per la qual cosa els van traslladar a comissaria per comprovar-ne l'origen.
Les primeres gestions van constatar que la furgoneta constava com a sostreta el passat diumenge d'una explotació ramadera de les Borges Blanques. Després de rastrejar la procedència dels animals, mitjançant els cròtals, es va comprovar que els havien sostret d'una explotació d'Ontinyena.
Davant d'aquests fets es va detenir el conductor del vehicle per un delicte de robatori amb força i per un delicte de robatori i furt d'ús de vehicle, que posteriorment va ser retornat al seu legítim propietari. També se'l va denunciar penalment després de comprovar que conduïa sense tenir en vigor el carnet per la pèrdua dels punts.
Els corders recuperats es van lliurar sans i estalvis, després de gestionar un transport adient, al seu propietari, un distribuïdor que gestiona el transport i venda de diverses explotacions ramaderes d'Aragó.
La investigació continua oberta per tal d'esbrinar si el detingut pot estar implicat en altres robatoris similars. L'home, amb antecedents, va passar aquest dimarts a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia de Lleida.