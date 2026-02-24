L’economia lleidatana, en alerta: el 40% de les empreses amb viabilitat compromesa

L’economia de Lleida mostra signes d’alerta: segons l’informe de perspectives econòmiques presentat aquest dimarts per PIMEC Lleida, un 40% de les empreses de la demarcació tenen la seva viabilitat compromesa, mentre que un 17% va tancar el darrer exercici amb pèrdues. Aquest escenari afecta especialment sectors com el comerç i els serveis a les persones, que es mantenen en un estancament persistent.
Borja Solans, president de PIMEC Lleida, ha aprofitat l’ocasió per reclamar un “compromís polític ferm” en l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat, considerats essencials per garantir estabilitat i finançament al teixit productiu. L’acte, celebrat a la seu de l’entitat, ha servit per presentar l’informe sobre les perspectives econòmiques de la demarcació per a l’any 2026.
Segons l’informe, el creixement a Ponent i l’Alt Pirineu i Aran podria situar-se al voltant del 2,1%, lleugerament per sota de la mitjana catalana, que podria arribar al 2,4%. Aquesta moderació es deu, en gran part, a la forta dependència del sector agroalimentari, que representa prop del 27% de l’economia lleidatana.
Carles Mas, director de l’àrea d’economia i empresa de PIMEC, ha subratllat els “reptes crítics” als quals s’enfronta la indústria local: l’augment dels costos energètics i dels carburants, la incertesa generada per la pesta porcina africana i una evolució desigual entre diferents subsectors. A més, ha posat l’accent en la dualitat econòmica de Lleida: mentre les grans empreses mostren resiliència i capacitat exportadora, la realitat de les microempreses és molt més precària.
El teixit empresarial lleidatà és extremadament fragmentat: el 99,9% són petites i mitjanes empreses, de les quals el 80% són microempreses. Aquesta atomització limita les economies d’escala i dificulta la rendibilitat, segons Solans. Altres obstacles que condicionen el creixement són la manca de talent qualificat, el dèficit de sòl industrial, la baixa inversió en tecnologia i la pràctica inexistència d’exportacions: només un 1,8% de les empreses lleidatanes exporten.
En aquest context, PIMEC insisteix que cal que les empreses creixin, innovin i s’internacionalitzin per garantir la seva competitivitat futura. A més, la preocupació es completa amb la baixa productivitat de la demarcació, una de les més baixes d’Europa, i l’elevat absentisme laboral que afecta el sector productiu.
Solans ha conclòs recordant que l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat no és només una qüestió política: és una eina essencial per donar estabilitat, finançament i confiança a les empreses lleidatanes, especialment en un moment econòmic marcat per la incertesa.