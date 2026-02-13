Pimec retreu al Govern que no fes advertiments «quirúrgics» davant les ventades

Pimec considera que el Govern hauria d'haver llançat advertiments "molt més quirúrgics i acurats" davant la previsió desigual de ventades aquest dijous a Catalunya. "L'impacte no ha sigut el mateix a Lleida i a Girona que a Barcelona", ha constatat a l'ACN el president de Pimec Lleida, Borja Solans. A més, la patronal veu "injust" que les petites i mitjanes empreses hagin d'assumir el cost dels permisos retribuïts dels treballadors en situacions com aquesta i apel·la al "sentit comú" per tal de no perjudicar l'activitat econòmica. "No podem estar d'acord que els empresaris sempre paguin les incidències climatològiques o ferroviàries que succeeixin al nostre país", ha denunciat Solans.
El president de Pimec Lleida ha afegit que, d'acord amb l'Estatut dels Treballadors, l'empleat té dret a percebre un permís retribuït "només en aquells casos que hi hagi un impediment real i efectiu per arribar a la feina". Pimec defensa que cal preservar la seguretat dels treballadors extremant les precaucions, prioritzant el teletreball, evitant desplaçaments innecessaris, intentant reorganitzar l'activitat per reduir la mobilitat o flexibilitzant els horaris de treball.
La patronal creu que les alertes generalitzades només generen "confusió" i incertesa, i constata que algunes activitats econòmiques haurien pogut funcionar sense problemes en alguns indrets del país on el risc de ventades era més baix. Solans ho exemplifica amb el tancament de clubs esportius i gimnasos en ciutats com Lleida. "Veient com ha anat, creiem fermament que l'activitat a l'interior dels locals s'hauria pogut desenvolupar amb total normalitat", ha opinat.
La patronal recorda que, tot plegat, arriba en un moment que Catalunya té un índex d'absentisme "absolutament desbocat, el més alt de la Unió Europea" i la productivitat "més baixa després de Turquia".