Detenen un home a Lleida per agredir sexualment dues dones per submissió química

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 43 anys per agredir sexualment dues dones per submissió química. La Unitat d’Investigació de la comissaria de Lleida va començar a fer seguiments a principis d’any davant les sospites que l’home es dedicava a la venda de drogues. Les agressions haurien estat comeses a finals de gener, quan després de convidar a consumidores habituals al seu domicili per drogar-se, el detingut s’aprofitava d’elles quan perdien la consciència. L’home tenia llogades tres habitacions en diferents immobles i la policia hi va trobar més de 132 grams de cocaïna, 3 blisters (medicament del grup de les benzodiazepines), una màquina per embassar al buit i estris per embolcallar la droga.
La policia acusa el detingut d’un suposat delicte contra la salut pública i dues agressions sexuals. Es tracta d’un home amb antecedents de salut pública i altres, fet que va complicar la investigació per la seva “perícia i coneixements” a l’hora d’evitar seguiments, segons la policia. Els dispositius de seguiment fets durant el febrer, espaiats en el temps per evitar ser descoberts, van permetre constatar que l’investigat feia transaccions habitualment a la via pública, des del seu vehicle o bé en alguna ocasió al seu domicili, després de contactar amb els compradors, als quals els venia dosis de cocaïna per l’autoconsum.
Dimecres passat la policia va muntar un dispositiu de vigilància i, després d’intervenir a un comprador dos embolcalls amb 2,29 grams de cocaïna, es va detenir al carrer Hospitalers de Sant Joan de Lleida el sospitós que portava 7 embolcalls amb 6 grams de cocaïna preparats per a una venda imminent.
Posteriorment, els Mossos van fer tres entrades i perquisicions en tres habitacions que el sospitós tenia llogades, als carrers Alfred Perenya i Valentí Almirall de Lleida i travessera del Segrià d’Alcarràs, on es van intervenir quatre bosses amb 132,54 grams de cocaïna, 3 blisters, una màquina per embassar al buit i estris per embolcallar la droga.
El detingut ha passat aquest divendres a disposició judicial a Lleida.