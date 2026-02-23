Denunciada una empresa de begudes energètiques per vols il·legals a la Noguera

El Cos d’Agents Rurals ha aixecat acta contra una empresa del sector de les begudes energètiques després de sorprendre-la mentre duia a terme un rodatge publicitari a l’Espai d’Interès Natural de la Vall del Riu Llobregós, al municipi d’Oliola (la Noguera).
Segons ha informat el cos, la companyia havia desplegat un globus aerostàtic i una avioneta per enregistrar imatges promocionals dins d’aquest àmbit protegit. Els agents van constatar que les aeronaus van volar per sota de la cota mínima permesa —300 metres— i que fins i tot hi van efectuar un aterratge, tot plegat sense disposar del permís necessari del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
L’organisme recorda que aquest espai forma part de la Xarxa Natura 2000 i concentra hàbitats de gran valor ambiental. Entre les espècies que hi troben refugi destaquen el sisó (Tetrax tetrax) i l’àguila cuabarrada (Aquila fasciata), ambdues catalogades com a amenaçades. Es tracta d’aus especialment vulnerables a les molèsties, sobretot durant l’hivern i en les setmanes prèvies a la cria.
Des del Departament d’Interior i Seguretat Pública subratllen que els sobrevols associats a activitats esportives o promocionals poden constituir infraccions greus quan vulneren les normes d’ús dels espais naturals protegits, alteren espècies en risc o incompleixen les restriccions específiques de vol.
Els Agents Rurals insisteixen que qualsevol activitat desenvolupada en el medi natural —ja sigui empresarial o particular— ha de respectar la normativa ambiental vigent. L’objectiu, remarquen, és garantir la preservació dels valors ecològics d’aquests entorns i assegurar la protecció de la fauna més sensible.