Successos

Els agents rurals denuncien dues persones al Solsonès i al Bages per ús d’arts no permeses

Agents rurals del Solsonès han denunciat una persona per ús d’arts prohibides de captura, en aquest cas de captura amb vesc i reclam viu

  • Material i ocells decomissats

Publicat el 20 de novembre de 2025 a les 16:44

En concret, els efectius van localitzar la persona denunciada in fraganti en uns camps de conreu. En conseqüència, se li van comissar tant les arts de caça prohibides, com quatre exemplars d’ocells: cadernera (Carduelis carduelis), passerell (Linaria cannabina) i trencapinyes (Loxia curvirostra), llucareta (Carduelis citronella), aquestes dues últimes son espècies protegides al Decret legislatiu 2/2008.

Finalment, al municipi de Castellbell i el Vilar (Bages), amb el suport del Cos de Mossos d’Esquadra, s’ha denunciat una persona per fer captures amb xarxa abatible i utilitzant reclams vius com un cimbell lligat. També se l’ha denunciat per tinença de xarxes japoneses i un arma d’aire comprimit. S’han comissat les arts de captura i l’arma, per no poder justificar la seva propietat, així com la resta d’eines que usava per als mateixos objectius.

Les actuacions les han dut a terme agents de l’àrea regional de la Catalunya Central amb el Grup Especial de Verins i Antifurtivisme. Els ocells que s’han comissat s’han traslladat immediatament a un Centre de Recuperació de Fauna Salvatge, gestionat pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.

Tots aquests casos poden ser constitutius de delicte i s’han traslladat diligències a la Fiscalia de Medi Ambient, a través del Grup Especial de Col·laboració amb la Justícia (GECAJ).

