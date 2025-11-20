Els agents rurals denuncien dues persones al Solsonès i al Bages per ús d’arts no permeses

En concret, els efectius van localitzar la persona denunciada in fraganti en uns camps de conreu. En conseqüència, se li van comissar tant les arts de caça prohibides, com quatre exemplars d’ocells: cadernera (Carduelis carduelis), passerell (Linaria cannabina) i trencapinyes (Loxia curvirostra), llucareta (Carduelis citronella), aquestes dues últimes son espècies protegides al Decret legislatiu 2/2008.
Finalment, al municipi de Castellbell i el Vilar (Bages), amb el suport del Cos de Mossos d’Esquadra, s’ha denunciat una persona per fer captures amb xarxa abatible i utilitzant reclams vius com un cimbell lligat. També se l’ha denunciat per tinença de xarxes japoneses i un arma d’aire comprimit. S’han comissat les arts de captura i l’arma, per no poder justificar la seva propietat, així com la resta d’eines que usava per als mateixos objectius.
Les actuacions les han dut a terme agents de l’àrea regional de la Catalunya Central amb el Grup Especial de Verins i Antifurtivisme. Els ocells que s’han comissat s’han traslladat immediatament a un Centre de Recuperació de Fauna Salvatge, gestionat pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
Tots aquests casos poden ser constitutius de delicte i s’han traslladat diligències a la Fiscalia de Medi Ambient, a través del Grup Especial de Col·laboració amb la Justícia (GECAJ).