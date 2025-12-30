Així serà el nou control d'accés de vehicles al nucli antic de Solsona que entra en vigor el gener

El gener entra en vigor el nou reglament de restricció de l'accés de vehicles al nucli antic de Solsona. Amb tot, durant el primer trimestre de l'any el nou sistema de control, mitjançant la lectura automàtica de matrícules, conviurà amb l'actual, que funciona mitjançant targetes.
Des del govern municipal es recorda que el nou sistema serà operatiu únicament fora de l'horari d'obertura de les pilones i autoritzarà l'entrada als vehicles prèviament registrats mitjançant càmeres de lectura de matrícula instal·lades als principals accessos al nucli antic: portals del Castell i del Pont, entrada a la plaça de Palau des del Vall Calent i carrers de la Regata i de Sant Pau.
A partir del 2 de gener, les persones interessades ja poden tramitar la inscripció de la matrícula a lOficina dAtenció Ciutadana (OAC) municipal o bé a través del web municipal. Tenen dret a sol·licitar aquesta autorització daccés les persones residents al nucli antic (es verificarà mitjançant el padró); les propietàries o llogateres duna plaça d'aparcament; els titulars destabliments comercials ubicats dins d'aquest àmbit; els proveïdors d'establiments comercials, amb un màxim de dos vehicles per establiment, i els vehicles que presten serveis públics.
Es podran registrar fins a dues matrícules per persona. En cas que el vehicle no sigui de titularitat pròpia, caldrà adjuntar l'autorització de la persona propietària o la documentació que acrediti l'ús del vehicle. Pel que fa als establiments comercials, es podran registrar un màxim de dos vehicles per establiment, sempre que se'n justifiquin els supòsits. En cas de no ajustar-se estrictament als requisits establerts, les sol·licituds es valoraran cas per cas.
Nou distintiu de zona verda per a residents
Al marge del sistema de control d'accés, els residents que necessitin fer ús de la zona verda d'aparcament han de recollir també a l'OAC municipal el nou distintiu que emet l'Ajuntament.
Un reglament consensuat
El reglament de l'accés restringit al nucli antic va ser aprovat inicialment pel Ple municipal el 30 d'octubre, va romandre en exposició pública fins al 23 de desembre i ha quedat aprovat definitivament sense que shi hagin presentat al·legacions.
Prèviament, durant el procés de consulta pública de lesborrany, dut a terme lestiu passat, es van recollir cinc aportacions de veïns, una dun establiment comercial i una duna formació política, la majoria de les quals es van incorporar al redactat final.
Per un centre històric més pacificat
El nou sistema s'emmarca en l'objectiu municipal de pacificar el trànsit rodat al centre històric i avançar en la priorització de l'espai per als vianants. En aquest sentit, el control d'accessos mitjançant programari permetrà una gestió més eficient i actualitzada dels permisos.
El primer control remot es va instal·lar l'any 2014, amb pilones automàtiques que funcionen amb targetes via ràdio. Una dècada després, s'ha constatat que aquesta mesura ha quedat obsoleta, principalment per la proliferació de targetes que no shan donat mai de baixa, fet que ha motivat la implantació del nou model de control per lectura de matrícula.
Horari d'obertura de les pilones:
Accés pels carrers de Sant Pau i de la Regata:
Dilluns de 9.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h
Dimarts de 6.00 a 9.00 h, de 13.00 a 15.00 h i de 17.00 a 20.00 h
Dimecres de 9.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h
Dijous de 9.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h
Divendres de 6.00 a 9.00 h, de 13.00 a 15.00 h i de 17.00 a 20.00 h
Dissabtes de 9.00 a 13.00 tarda tancat
Diumenges tancat
Accés pel portal del Pont
Dilluns de 9.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h
Dimarts de 6.00 a 9.00 h, de 13.00 a 15.00 h i de 16.00 a 20.00 h
Dimecres de 9.00 a 13.00 h i de 16.00 a 20.00 h
Dijous de 9.00 a 13.00 h i 16.00 a 20.00 h
Divendres de 6.00 a 9.00 h, de 13.00 a 15.00 h i de 16.00 a 20.00 h
Dissabtes de 9.00 a 13.00 h, tarda tancat
Diumenges tancat
Accés per la plaça de Palau
Sempre tancat excepte els divendres de 6.00 a 15.00 h
Accés pel portal del Castell
Dilluns de 10.00 a 12.00 h
Dimarts de 10.00 a 12.00 h
Dimecres de 10.00 a 12.00 h
Dijous de 10.00 a 12.00 h
Divendres de 6.00 a 9.00 h i de 13.00 a 15.00 h (carrega i descarrega mercat). La resta de dia, tancat.
Dissabtes tancat
Diumenges tancat