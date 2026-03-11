Solsona convida la ciutadania a repensar l'entorn de la Plaça del Camp

Un dels projectes del Pla de barris a Solsona és la millora d’un dels espais neuràlgics de la ciutat, la plaça del Camp i el seu entorn. Per tal de plantejar la seva reforma urbanística, l’Ajuntament convoca la ciutadania a debatre els usos de la plaça i la mobilitat de la zona en un procés participatiu que es presenta dimarts vinent, dia 17.
La reforma de l’entorn de la plaça del Camp de Solsona ha de reforçar-ne el rol de centralitat i convertir-la en “un espai més pacificat, amable i segur per als usuaris”, segons el govern municipal. Atesa la rellevància del projecte, l’Ajuntament promou un procés participatiu que serveixi per perfilar i enriquir la definició d’aquesta transformació, a la qual es destinaran 420.000 euros del Pla de barris 2025-2029.
Després de dotar-se d’un estudi de mobilitat de la zona l’any passat, la idea de l’executiu passa per adaptar l’entorn de la plaça del Camp “amb criteris d’urbanisme social i sostenible apostant per naturalitzar l’espai públic i donar prioritat als vianants i als usos col·lectius”.
Garantir i compatibilitzar els usos polivalents de la plaça; disposar de més zona verda; sospesar la possibilitat de condicionar un parc infantil no segregat en dos indrets com és actualment; definir el futur de la zona de l’escenari i el monument a les masies i els emboscats, i replantejar la circulació de vehicles que actualment circumval·len tota la plaça són les principals qüestions que es posaran sobre la taula.
El procés participatiu es presentarà en un acte públic obert a tothom dimarts vinent, dia 17, a les vuit del vespre a la sala cultural de l’Ajuntament (3a planta). Però les valoracions ciutadanes es canalitzaran mitjançant dos tallers participatius presencials.
El primer taller serà el dimarts 24 de març a dos quarts de vuit del vespre i s’hi convoca els usuaris més directes de l’espai, que són el veïnat i els botiguers de la plaça així com la comunitat educativa de l’Escola Arrels. El segon taller participatiu es farà el dimecres 25 de març a la mateixa hora i estarà obert a tothom, entitats i ciutadania en general.
Presentació del procés participatiu
- Dimarts 17 de març / 20 h
- Sala cultural de l’Ajuntament (3a planta)
Taller participatiu adreçat a veïnat i establiments de la plaça i comunitat educativa de l’Escola Arrels
- Dimarts 24 de març / 19.30 h
- Sala cultural de l’Ajuntament
Taller participatiu obert a tothom
- Dimecres 25 de març / 19.30 h
- Sala cultural de l’Ajuntament
Es tracta de repensar la plaça més gran de la ciutat. Tot l’àmbit ocupa uns 6.150 metres quadrats de superfície, dels quals un 42 per cent correspon pròpiament al centre de la plaça, un 44 per cent a la circulació de vehicles i aparcament, i un 14 per cent a voreres de l’entorn.
Situada a l’oest del nucli antic i connectada amb el passeig del Pare Claret, aquesta plaça es troba en un dels principals eixos de pas de vehicles de nord a sud del municipi. Pel que fa al flux de vianants, se n’hi registren una mitjana de 1.365 de diaris, un volum que passa a ser 2,5 vegades superior els divendres, amb motiu del mercat. Actualment funciona com a espai d’usos lliures per part de diferents sectors de població, de joc, de mercat els dimarts i divendres i com a zona d’activitats lúdiques i culturals al llarg de l’any.
Per un espai més verd i segur
El 2022 es va dur a terme un sondeig sobre el futur de la plaça i els usos que ha d’acollir. En aquest sentit, es va copsar un consens majoritari per convertir la plaça en un espai més verd, segur i accessible, i reduir-hi el trànsit rodat. També es va prioritzar millorar les zones de joc infantil, augmentar l’ombra i el mobiliari urbà. A més, els participants van demanar ordenar millor els usos per evitar conflictes.
Quatre anys d’actuacions
El mateix any 2022 es van acabar les obres de reurbanització de la plaça per fer-la completament accessible i dotar-la d’un paviment antilliscant en el marc dels projectes finançats amb fons europeus Next Generation. El 2023 es va crear un pas elevat entre la plaça i el passeig, i els anys 2024 i 2025 se’n van millorar els parcs infantils —especialment pel que fa a la seguretat amb tanques perimetrals— i els espais enjardinats.
Ara, el finançament del Pla de barris ha de permetre culminar aquest procés amb una actuació que acabi de definir la fisonomia de la plaça i la integri plenament amb l’entorn. Mitjançant la millora de la mobilitat, el reforç dels espais de joc i la potenciació dels usos col·lectius, es busca consolidar-la definitivament com un dels principals espais de convivència de la ciutat.