Ramon Vilaginés Sala rep el premi Bufet 2026 de la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona

Aquest diumenge al migdia la sala de plens de l'Ajuntament de Solsona s'ha omplert de gom a gom en el lliurament del Premi Bufet 2026, un dels darrers actes de la 22a Fira del Trumfo i la Tòfona i el més entranyable. El guardó s'ha concedit a Ramon Vilaginés Sala, de Cal Mores de Cambrils, en reconeixement a tota una vida dedicada al cultiu del trumfo.
L'acte, que homenatja la pagesia del territori, ha aplegat familiars, amics i veïns d'Odèn que han volgut acompanyar l'homenatjat en un ambient emotiu i de reconeixement col•ectiu. L'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, ha remarcat que les persones de pagès com el Ramon de Cal Mores no només cultiven trumfos, sinó també "paisatge, comunitat i futur, i contribueixen a mantenir viu el territori i la identitat del Solsonès.
La glossa dedicada a l'homenatjat, llegida per la presidenta del Consell Comarcal del Solsones, Claustre Sunyer, ha recordat la trajectòria vital del Ramonet, com se'l coneix, i ha posat de relleu el seu treball incansable en la producció de trumfos durant tota la vida i el seu caràcter emprenedor, a més d'una personalitat que l'ha fet un home estimat. Sunyer també ha subratllat que el pagès de Cal Mores s'ha convertit en "un dels referents de la Fira del Trumfo i la Tòfona".
En la seva intervenció, l'alcalde d'Odèn, Albert Sole Casals, ha manifestat que enguany el Premi Bufet pren un sentit especial perquè Vilaginés "és el gran defensor de la varietat Bufet, i l'ha cultivat gairebé com una religió". Tot i que habitualment l'alcaldessa de Solsona cedeix el lliurament del premi al seu homòleg d'Odèn, aquesta vegada Solé s'ha aixecat de la seva cadira per tal que ho fes l'exalcalde, regidor i fill de l'homenatjat, Pere Vilaginés, visiblement emocionat. La distinció s'ha dedicat en part també a Lola Muntada, casada amb el Ramon des de fa més de cinquanta anys.
L'acte s'ha tancat amb una conversa distesa amb l'homenatjat, que ha recordat, enmig d'anècdotes, el sacrifici que comporta el cultiu del trumfo i la dedicació constant que requereix treballar la terra.