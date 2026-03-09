Solsonès Obert al Món estrena local

El passat dissabte 7 de març va ser un dia de celebració per l'entitat solidària solsonina del SOM, Solsonès Obert al Món, que presentava en societat el nou local que disposarà a partir d'ara per acollir reunions, l'arxiu, i petits actes també, com va destacar la seva presidenta i portaveu, Carme Cusí. L'entitat portava 28 anys, pràcticament des de la seva fundació, utilitzant un local més petit, a l'espai d'entitats del Casal de Cultura.
Cusí, que ha agraït el bon tracte rebut des de l'ajuntament, que els ha facilitat poder canviar a un espai més ampli des d'on podran continuar treballant en els projectes de solidaritat i sensibilització per la pau i un ordre econòmic i social més just al món. De fet, l'entitat té fixades actualment dues línies de treball i projectes a l'Àfrica: un projecte educatiu a Uganda, i al Txad, amb un projecte de salut, per tractar la poliomelitis. A banda d'això, actualment el SOM suma sinèrgies amb la Fura, amb l'Associació de Dones Islàmiques i amb la Mare Cultural per activitats solidàries amb Palestina. A més, és vol treballar en la conscienciació entre els infants i joves de la situació mundial i, com no, ja s'està preparant el proper concert solidari de Festa Major.
El nou local del SOM és el número 12, al segon pis del Casal de Cultura.
Què és el SOM
SOM......és una entitat de solidaritat internacional independent i democràtica, que nasqué l'any 1999 a la comarca del Solsonès i on tothom qui vol hi participa de manera lliure i activa.
SOM......pretén sensibilitzar els ciutadans i les ciutadanes del Solsonès sobre la creixent desigualtat Nord-Sud i les seves causes, i promoure les transformacions personals i col·lectives necessàriesper a aconseguir un món més just.
SOM......comparteix principis, projectes i idees comuns amb organitzacions de base dels països afectats per la pobresa i la injustícia, i amb altres ONG i moviments socials de Catalunya que també lluiten per un ordre econòmic i social més just, amb la voluntat de ser agents de canvi social, i de potenciar la igualtat, la democràcia, la diversitat, l’autonomia i la participació.
SOM......no té cap afany de lucre, per tant tots els beneficis que generi la seva activitat hauran de revertir sempre en els objectius establerts ens els seus Estatuts. SOM vetlla per l’austeritat i l’optimització de recursos.
SOM......és independent d’administracions i institucions públiques i d’organitzacions o empreses privades. Duu a terme actuacions transparents, participatives i obertes a escrutini i a debat públic.