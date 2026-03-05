Impulsen un projecte per crear un alberg-residència a Solsona amb 50 places per acollir estudiants

La Fundació Campus Solsona -formada per professionals dels àmbits educatiu i empresarial- ha presentat aquest dijous un projecte per generar oportunitats a la comarca a través de la formació. L'objectiu és ordenar i ampliar l'oferta formativa i atraure talent jove. Un dels pilars és la creació de la Casa del Talent, un alberg que disposarà d'una cinquantena de places i que es destinarà a estudiants i professionals en estada temporal. S'ubicarà a l'antiga residència d'estudiants de l'escola Arrels i oferirà habitacions compartides i individuals per estades curtes o llargues. El projecte té un pressupost de 600.000 euros i la Fundació vol finançar-lo a través d'ajuts públics, donacions solidaries i títols participatius retornables.
Campus Solsona és un projecte que té com a objectiu "ordenar, connectar i ampliar l'oferta formativa de la comarca, generar noves oportunitats per al talent jove i reforçar el teixit econòmic i social del territori". Així ho explica el president de Fundació Campus Solsona, Josep Pintó, que assegura que amb aquesta iniciativa volen retenir els joves a la comarca i evitar que marxin a formar-se a fora.
La comarca del Solsonès, asseguren, té alguns reptes sobre la taula com ara l'envelliment de la població, la sortida majoritària dels joves per continuar els estudis postobligatoris, les dificultats per atraure talent i la necessitat de disposar de professionals qualificats per donar resposta a les empreses locals. En aquest sentit, des de la Fundació asseguren que s'han emmirallat en projectes que ja existeixen en zones rurals com el Centre Rural d'Innovació Educativa d'Extremadura, el CITC Rural Tech (Astúries) o el GarageLAB Huesca. "Són exemples que demostren que la formació i la innovació poden esdevenir motors reals de transformació en entorns rurals", asseguren.
Els impulsors creuen que ampliar l'oferta de formació professional i especialitzada és una de les "palanques més efectives" per fixar població jove, millorar la inserció laboral i reforçar la competitivitat del territori. En aquest sentit, han recordat que a la comarca ja hi ha iniciatives amb capacitat d'atracció de talent com el Festival AIMS, el Campus Èlite Jove de bàsquet o l'activitat que genera el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC).
Un dels pilars del projecte serà la creació de la Casa del Talent, un equipament residencial que ampliarà l'oferta d'allotjament per a estudiants i professionals. L'alberg s'ubicarà a l'antiga residència d'estudiants de l'escola Arrels -tancada des de fa més de 30 anys-, però tindrà un accés independent i estarà oberta a tota la comunitat. La previsió és que l'equipament tingui una cinquantena de places amb habitacions individuals i compartides.
El projecte de reforma, ha detallat Pintó, tindria un cost de 600.000 euros i els impulsors volen finançar-lo amb un model mix. D'una banda, les persones i empreses interessades poden sumar-s'hi a través de títols participatius retornables (bons d'inversió) o bé mitjançant donacions solidàries. Aquestes aportacions es complementarien amb ajudes públiques i finançament de la banca ètica. La idea és que el nou allotjament pugui obrir portes durant el 2027.
"A Solsona hi ha una necessitat evident d'habitatge. No hi ha pisos disponibles a preus assequibles per a estudiants, per gent que estigui de pas o per a treballadors", ha lamentat Pintó. Per això, ha dit que amb aquesta iniciativa volen cobrir una "necessitat bàsica". "Si vols oferir una oferta formativa potent i atraure gent de fora hi ha d'haver un lloc on posar-los i ara mateix això no existeix", ha assegurat.