L'Escola Agrària del Solsonès triomfa a Segòvia i es proclama campiona del III Campionat Forestal Nacional d'Estudiants

L’Escola Agrària del Solsonès novament deixa empremta al Campionat Forestal Nacional d'Estudiants (CFNE) celebrat del 18 al 20 de febrer a Coca (Segòvia). L'equip representant del centre solsonenc ha tornat de Castella i Lleó amb nou medalles de les trenta que hi havia en joc i amb la primera posició en la classificació general femenina i la segona en la masculina, uns resultats que situen l'Escola com a guanyadora indiscutible de la competició. Hi han pres part vuit alumnes del cicle formatiu de grau superior de Gestió Forestal i del Medi Natural, tant de primer com de segon curs. En aquesta edició el centre ha presentat dos equips, un de masculí i un de femení, integrats pels següents estudiants: Àlex Claveria, Emma Aguilar, Àlex Segura i Biel Canal, de primer curs, i Clara Bujons, Alba Capdevila, Cristina Berrocal i Raül González, del grup de segon. Daniel Tarrés i Arnau Caziu, professors de matèries forestals, han acompanyat els estudiants tant en la preparació com en el marc del campionat.
Promogut per l'associació Europea Espanya i amb el Centre Integrat de Formació Professional (CIFP) de Coca com a amfitrió, el certamen ha reunit dinou equips procedents de disset centres educatius de deu comunitats autònomes, amb un total de setanta-sis participants. Aquesta competició, d'escala estatal, emula el campionat europeu, enguany previst a Àustria. Consolidada com una cita de referència en l'àmbit de la formació professional forestal, la competició consta de cinc proves tècniques per tal que els participants mostrin les habilitats en el maneig de la motoserra (abatiment d’arbres, canvi de cadena, esbrancament, tall de precisió i tall combinat). S'hi afegeix una prova grupal de coneixements forestals que comprèn un reconeixement de paràmetres del sector forestal sobre el terreny.
Pel que fa a les proves individuals, l'equip de l'EA Solsonès ha pujat al podi en gairebé totes les disciplines. Destaquen especialment les actuacions en muntatge de cadena, amb or per a Clara Bujons, i en esbrancament, amb una primera posició per a Alba Capdevila i una segona per a Àlex Segura. Respecte la prova d'abatiment simulat, Raül González ha aconseguit la millor puntuació masculina, mentre que en tall combinat i altres proves tècniques el centre d'Olius ha sumat nous podis que han contribuït a una classificació global d'allò més reeixida.
De camí al Europa
En la categoria general, l'equip femení s'ha coronat campió amb 4.596 punts, mentre que el masculí ha obtingut una meritòria segona posició amb 4.256 punts. La suma de puntuacions individuals i col·lectives ha situat l'Escola Agrària del Solsonès al capdavant del campionat, reafirmant la solidesa tècnica i la formació de l'alumnat.
D'aquesta manera, ha quedat configurada la selecció que representarà Espanya al campionat europeu, de la qual formaran part cinc estudiants del centre solsonenc. Alba Capdevila i Raül González, els dos concursants amb major puntuació global, encapçalaran respectivament les seleccions femenina i masculina. També hi han estat seleccionats Clara Bujons, Cristina Berrocal i Àlex Claveria, reconeixement que posa en valor el nivell competitiu i la projecció internacional de l'Escola.
Des del centre agrari d'Olius destaquen no només els resultats esportius, sinó especialment el clima de companyonia i joc net que ha marcat la competició i la seva preparació. «Ens ennorgulleix el talent, per descomptat, però sobretot l'actitud i la dedicació del nostre alumnat tant prèviament al campionat com durant la seva celebració. Se l'han pres seriosament des del principi dedicant-hi moltes hores de preparació al taller i al bosc. Han competit amb professionalitat, rigor i esperit d'equip, no podem demanar més», expressa Daniel Tarrés, formador i docent de maquinària forestal. Tarrés ha acompanyat l'alumnat en totes les edicions de la cita, les dues darreres realitzades a Montearagón (Osca). «Tot just l'any passat desitjàvem llarga vida al Campionat Forestal Nacional d'Estudiants i la veritat és que, un any després, no podem estar més contents d'haver format part d'una nova entrega», rebla Tarrés.
Amb tot, la direcció del centre agraeix especialment l'organització duta a terme pel CIFP Coca i la tasca d'Europea Espanya per impulsar un campionat que dignifica la professió forestal i en promou el talent. Així mateix, fa extensiu el reconeixement als centres participants i a Comercial Forestal, Tècnica Forestal i Milwaukee Tool, els patrocinadors que han fet possible la participació de l'equip solsonenc. A través d'aquesta fita, l'Escola Agrària del Solsonès, que forma part del Servei de Formació Agroalimentària del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, consolida el seu paper en l'àmbit de la formació forestal i reafirma el compromís amb una formació tècnica exigent, vinculada amb la realitat del sector i orientada a l'excel·lència.