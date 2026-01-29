L’Escola Agrària del Solsonès reforça la formació contínua amb cursos i jornades adaptades als reptes del món rural

Un any més, l'Escola Agrària del Solsonès reafirma el seu compromís amb la formació permanent d'acord amb les necessitats reals dels sectors rural i forestal. Per al 2026, el centre proposa una oferta de vint-i-set cursos i set jornades tècniques dirigides a professionals en actiu i a persones vinculades al món rural. Enguany, la programació posa especialment la mirada a la innovació, a la sostenibilitat i al desenvolupament de competències professionals en sintonia amb el context actual.
Entre les propostes destacades d'aquesta anualitat s'inclou un paquet formatiu adreçat a la gestió agrícola i ramadera. En aquesta línia, durant l'any tindran lloc cursos pràctics dedicats a la DUN i al Quadern Integrat d'Explotació i a l'ús d'eines d'intel·ligència artificial per afavorir la incorporació de tecnologies 4.0 en les explotacions, així com dues entregues d'una formació específica per al personal que treballa en granges porcines.
Espais formatius per a dones del món rural
Així mateix, l'Escola Agrària del Solsonès continua apostant per formacions exclusives per a dones amb l'objectiu de fomentar la participació femenina en sectors tradicionalment masculinitzats. Aquest 2026 s'ha programat un taller no mixt centrat en unitats avançades de mecànica, que agafa el fil als tallers impartits en anys anteriors en què es va treballar la mecànica bàsica, la soldadura, l'electricitat i la fusteria. A més a més, com a novetat, s'ofereix un curs de coaching pensat per a dones rurals per tal de promoure habilitats de lideratge i de gestió en l'entorn agroramader.
Prevenció i planificació en l'àmbit forestal
La planificació i la prevenció són pilars fonamentals per al bon desenvolupament dels treballs forestals i la sostenibilitat al medi natural. En aquest sentit, l'oferta incorpora diverses activitats que subratllen aquests aspectes, reforçant la importància d'abordar els riscos i l'organització en la gestió forestal.
A més a més, la programació també inclou cursos enfocats a la millora de la qualitat de vida i de les competències pràctiques de les persones que viuen i treballen al món rural. En són exemples els espais formatius dedicats a la jardinera sostenible, l'horticultura ecològica, la iniciació en l'apicultura i la introducció en la tècnica de la pedra seca.
La continuïtat d'una oferta formativa consolidada
A banda de les novetats, l'oferta d'enguany manté activitats reeixides i consolidades en el calendari formatiu, com ara els cursos preparatoris per a la certificació europea de serra mecànica ECC1-2 i de desbrossadora (EBC), impartits sota els estàndards internacionals de seguretat. S'hi afegeix la formació sobre sanitat i higiene de carn silvestre de caça, amb tres entregues per facilitar la flexibilitat de participació, així com la qualificació per a executar accions de control poblacional d'espècies cinegètiques, de la qual se'n preveuen dues edicions.
Inscripcions obertes a cursos i jornades
Les jornades són gratuïtes i obertes a tothom amb inscripció prèvia, mentre que els cursos, pensats preferentment per a professionals dels sectors agrari, ramader, forestal o rural, requereixen el pagament del preu públic corresponent. En cas de places disponibles, s'accepten també persones que no estiguin en actiu o que procedeixin d'altres sectors. En relació amb els cursos, la preinscripció es pot fer a través del web o trucant al telèfon 973 48 07 13. Quant a les jornades, cal inscriure's al portal RuralCat, per correu a ea_solsones.agricultura@gencat.cat o al 973 48 07 13.
Mitjançant aquesta oferta renovada, l'Escola Agrària del Solsonès reflecteix el compromís amb la innovació i la qualitat formativa, consolidant una proposta capaç de donar resposta a les necessitats presents i futures del territori i dels seus professionals. Per a més informació, podeu consultar l'apartat de formació contínua del portal web.