El Solsonès celebrarà la 22a Fira del Trumfo i la Tòfona de Catalunya els dies 7 i 8 de març amb rècord d’expositors

El segon cap de setmana de març arriba una de les cites més emblemàtiques del calendari comarcal: la 22a Fira del Trumfo i la Tòfona de Catalunya i la 11a Festa del Vi de Solsona, que tindran lloc els dies 7 i 8 de març de 2026 a la plaça del Camp de Solsona, amb activitats també a la plaça Major i a la sala Polivalent.
Enguany exposaran 61 expositors, la xifra més alta des de l’inici del certamen. La fira tornarà a posar en valor dos productes identitaris del territori com són el trumfo i la tòfona, al costat de la producció vitivinícola i gastronòmica de qualitat, així com del comerç local.
Sopar maridatge previ
Com a acte previ, divendres 6 de març a dos quarts de deu del vespre, el Restaurant El Solsonès acollirà el tradicional sopar maridatge de la Fira, amb vins del celler Domaine de La Rectorie. Les places són limitades i cal fer reserva prèvia al telèfon 973 48 28 61.
Dissabte amb activitat durant tot el dia
La fira obrirà dissabte a partir de les deu del matí amb la venda de trumfos i tòfones, la fira de productes alimentaris, la venda de productes de La Menestrala i una nova edició de la Festa del Vi. També s’hi sumaran el fora estocs i les promocions d’hivern dels establiments de la UBIC. Durant el matí (de dos quarts de dotze a dos quarts de due) hi haurà jocs gegants tradicionals organitzats per El Sis, i a les 12.30 h, concert amb The Velcros. Després de dinar, de dos quarts de cinc de la tarda a dos quarts de vuit del vespre, la plaça Major acollirà la Fira del Petit Botiguer, actuacions musicals dels alumnes de l’Escola de Música Joan Roure i un torneig d’escacs sub-14 organitzat pel Club d’Escacs l’Elefant de Solsona, amb partides a 10 minuts sistema suís i places limitades a 12 jugadors (inscripcions gratuïtes per WhatsApp al 609 369 439).
A les sis de la tarda se celebrarà el tradicional concurs de pelar trumfos, amb la col·laboració de Ganivets Pallarès, UBIC Solsona i Mick Speaker. La jornada continuarà amb el concert The Eric Clapton Experience a dos quarts de set a la sala Polivalent (entrades a ticketmaster.es) i, a les vuit del vespre, concert amb EVIL ROSEBUD feat. Chanice Vreza.
Diumenge, gastronomia i reconeixements
Diumenge la fira reobrirà a partir de les deu del matí amb la venda de trumfos i tòfones, la fira de productes alimentaris, la venda de productes de La Menestrala i la Festa del Vi, i abaixarà la persiana a les dues del migdia. De dos quarts de dotze a dos quarts de dues hi haurà jocs de fusta gegants, i a les dotze del migdia, exhibició de ball amb Bon Hop de Swing i música en directe a càrrec d’Agustí Burriel swing&blues 4 (en cas de pluja, a la sala Polivalent).
La jornada inclourà també l’acte d’Homenatge Premi Bufet 2026, que tindrà lloc a la sala de plens de l’Ajuntament de Solsona.
11a Festa del Vi de Solsona
La Festa del Vi, integrada dins la programació firal, manté el seu compromís amb la singularitat artística local. Enguany, les copes que es posaran a la venda incorporaran una il·lustració de l’artista solsoní Jaume Cuadrench, continuant la sèrie de copes úniques amb accent artístic solsoní. Hi participaran cellers de diferents denominacions d’origen catalanes, així com els vins del Solsonès: Masia Tonicoll, Roc Falcon, Celler de Cal Mestre i Vinyes del Solsonès – Celler del Miracle. L’oferta es completarà amb tastets gastronòmics a càrrec d’Ibèrics Madruga, La Salivera, Divina Croqueta i Territori de Masies. L’horari de la Festa del Vi serà dissabte de dos quarts de dotze a dues del migdia i de cinc de la tarda a dos quarts de deu del vespre, i diumenge de dos quarts de dotze a dues del migdia.
La 22a Fira del Trumfo i la Tòfona de Catalunya i la 11a Festa del Vi de Solsona compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de Solsona, la Diputació de Lleida, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, El SIS, La Menestrala, la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona, el Club d’Escacs l’Elefant de Solsona, l’Escola de Música Joan Roure, Productors de trumfos de Cambrils, Trumfos Puig Sobirà, l’Associació de Productors de Tòfones de Catalunya, Ganivets Pallarès, Fruits Taribó i La Vinícola. S