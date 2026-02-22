Dates i horaris dels Via Crucis a Solsona

El Via Crucis (expressió llatina que significa "Camí de la creu") és una pràctica devocional catòlica que recorda els moments de la vida de Jesús de Natzaret des que va ser fet presoner fins la seva crucifixió i sepultura (Passió de Jesús). Tradicionalment es rememora a les esglésies durant la Quaresma i per Setmana Santa i en molts pobles hi ha la tradició de fer-ho en processó pels carrers acompanyant la imatge de Jesús en creu. \r\n\r\nA Solsona té lloc cada divendres de Quaresma, a les 18:30 hores, a la Catedral. Aquest passat divendres es va fer la primera funció, a la qual hi van assistir una desena de fidels, i va ser oficiada pel vicari general Marc Majà. És una processó senzilla que es fa dins la Catedral.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tPortadores de la Creu al Via Crucis de Solsona\r\n\tRamon Estany\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nNo és fins el Divendres Sant, que enguany serà el 3 d'abril, que el Via Crucis a Solsona adquireix una major dimensió. Amb l'assistència de centenars de fidels, comença a les 8 del matí a la Catedral de Solsona i surt en processó pels carrers i places de Solsona, en un silenci que només es trencà amb les pregàries i el cant de la Passió. Habitualment el bisbe de Solsona acompanya aquesta processó.\r\n