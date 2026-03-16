El Casal Popular La Fura celebra el 20è aniversari el proper 21 de març

El dissabte 21 el Casal Popular la Fura celebra el seu 20è aniversari! Us convidem a totes les persones que formeu part d'aquest projecte a trobar-nos i celebrar aquests 20 anys. La Fura és cultura, compromís, feina, lluita i comunitat, i per això, s’ha organitzat un dia amb tot d’actes que recullen tot aquest treball. Els actes es duran a terme a la plaça Sant Pere, davant de la Fura i dins del mateix espai.
Començarem a 2/4 d’1 amb un vermut amb concert amb les Argelagues, música popular amb aires tradicionals, folk i d’arrel. Versions que ens fan pensar en la rauxa, les lluites compartides, i la terra que estimem. També inaugurarem el mural col·lectiu amb un recull de fotografies i cartells d’aquests 20 anys. Si tens una foto o un material que vols compartir, porta-ho i ho posarem! Es continuarà amb un dinar popular, una paella de verdures, es pot fer la reserva pel dinar al següent formulari: https://forms.gle/TVJwtfpkbM47JRpe9
Els actes de tarda començaran a les 16h amb activitats dinamitzades pels infants i es continuarà a 2/4 de 6 amb la xerrada ‘’Passat, present i futur del Casal’’ amb diversos membres de la Fura de les diferents etapes i amb una representant de la Xarxa de Casals i Ateneus del Països Catalans, de la qual la Fura en forma part.
A continuació, a 2/4 de 8 hi haurà una ballada de gegants amb els Gegants de Bertrans i seguidament a les 9, sopar popular amb entrepans de botifarra, cansalada o d’escalivada amb formatge.
Els actes de nit començaran a 2/4 d’11 amb un espectacle de foc i timbals a càrrec dels Diables la Xera, el Drac de Bertrans i la Percuteria, que posarà el ritme. I seguidament, començaran els concerts amb Incendi Kif i Les Absentes. Incendi Kif és una banda de post-punk del Solsonès formada per set músics que té com a objectiu que la seva música formi part d’un canvi transformador. Les Absentes també van néixer al Solsonès a través d’una colla de musics del Solsonès i rodalies amb ganes de passar-s’ho bé i reinventar la música popular a la seva manera, mesclant tonades tradicionals amb lletres d’altres cançons i passant per estils ben diversos com l’ska, el folk, el rock, el funk, el reggae o la cúmbia.