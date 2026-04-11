11 de abril de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

La Diputació de Lleida reforça les ADF del Solsonès amb nous vehicles i cisternes per a la prevenció d’incendis

L’àrea de Medi Ambient destina bianualment 600.000 euros a renovar vehicles i cisternes i millorar la resposta davant incendis forestals

  • Autoritats davant d'alguns dels vehicles per a les ADF presentats -
  • Foto de grup de l'acte de presentació de vehicles per a les ADF -
  • Foto panoràmica de l'acte de presentació de vehicles per a les ADF -
  • Les autoritats amb una cisterna al costat.
  • La cisterna de grans dimensions que passarà a donar servei a la Catalunya Central.

ARA A PORTADA

Publicat el 11 d’abril de 2026 a les 09:33

La Diputació de Lleida, a través de l’àrea de Medi Ambient, ha reforçat els recursos de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) amb una convocatòria de subvencions dotada amb 600.000 euros per a la renovació de vehicles, cisternes i maquinària destinada a tota la demarcació de Lleida, Pirineu i Aran a la prevenció i a la primera resposta davant els incendis forestals. El diputat de Medi Ambient, Fermí Masot, ha participat aquest divendres, al Parc de Bombers de Manresa, en l’acte de presentació dels nous vehicles i cisternes adquirits per les ADF de la Regió Central.

Masot ha estat acompanyat de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; el diputat delegat de Prevenció d’incendis i Gestió forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, i la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Torotolero. En representació del Solsonès hi ha assistit la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer.

 Durant la seva intervenció, Fermí Masot ha posat en valor l’esforç de la Diputació de Lleida per dotar les ADF de mitjans moderns i adaptats a les necessitats del territori, en un context marcat per l’augment del risc d’incendis forestals. En aquest sentit, ha destacat la importància d’invertir en prevenció com a eina clau per garantir la seguretat de les persones, la protecció del medi natural i la capacitat de resposta del territori.

 En el marc d’aquesta convocatòria, la Diputació de Lleida ha destinat recursos a diverses ADF del Solsonès, amb una inversió concreta de 40.000 euros per a l’ADF Vall de Lord, 24.903,07 euros per a l’ADF Alt Solsonès, 40.000 euros per a l’ADF Solsonès Oriental i 24.989,83 euros per a l’entitat Natura Viva, amb l’objectiu de millorar els seus equipaments i reforçar la seva operativitat sobre el terreny.

 Masot ha remarcat que “invertir en la prevenció d’incendis, en equipaments i en suport a les ADF és invertir en seguretat, sostenibilitat i futur. Des de la Diputació treballem per reforçar de manera continuada la prevenció d’incendis forestals i donar suport a les ADF perquè puguin desenvolupar la seva tasca amb garanties”.

L’acte també ha servit per reconèixer la tasca dels voluntaris de les ADF, que dediquen temps i esforç a la formació i al treball sobre el terreny, contribuint de manera decisiva a la protecció dels boscos i dels municipis davant el risc d’incendis.

 

 

