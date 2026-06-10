Què ens hi juguem amb el PLATER? El Solsonès promou una jornada oberta per analitzar-ne les implicacions

El proper divendres 12 de juny, a les 19.30 hores, el Teatre Comarcal de Solsona acollirà la sessió informativa "PLATER: què ens hi juguem?", una jornada oberta a tota la ciutadania impulsada conjuntament pel Consell Comarcal del Solsonès i tots els ajuntaments de la comarca per donar a conèixer les implicacions del Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER).
La sessió neix amb la voluntat d'oferir informació rigorosa i contrastada sobre un instrument de planificació que pot tenir una incidència significativa en el futur del territori i, especialment, en comarques rurals com el Solsonès. La implantació de grans infraestructures vinculades a les energies renovables ha generat debat i preocupació en diferents punts del país pel seu possible impacte sobre el paisatge, els espais agrícoles i forestals, la biodiversitat i el model de desenvolupament local.
L'acte comptarà amb les ponències de Sergi Saladié, geògraf i professor universitari especialitzat en ordenació del territori i implantació d'energies renovables, i de Meritxell Cotrina, advocada de Fons de Defensa Ambiental, que aportarà la seva experiència des de l'àmbit jurídic en relació amb la protecció del territori i els processos associats a aquest tipus de projectes.
Comprendre l’abast del PLATER al Solsonès
Des del Consell Comarcal del Solsonès i els ajuntaments de la comarca es considera essencial que la ciutadania disposi d'eines per comprendre l'abast del PLATER i pugui participar de manera informada en un debat que afecta directament el futur del territori. En aquest sentit, es defensa que la necessària transició energètica s'ha de desenvolupar amb criteris d'equilibri territorial, participació ciutadana i respecte pels valors ambientals, paisatgístics i socioeconòmics que caracteritzen el món rural.
La jornada pretén esdevenir un espai de reflexió i intercanvi que permeti aprofundir en els reptes que planteja el desplegament de les energies renovables a Catalunya i en el paper que han de tenir els territoris rurals en aquest procés de transformació energètica.
El Consell Comarcal del Solsonès i tots els ajuntaments de la comarca conviden la ciutadania a assistir a aquesta sessió informativa i a participar activament en un debat clau per al futur del Solsonès. També es podrà seguir a través de: https://www.youtube.com/@ccsolsones2052