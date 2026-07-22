El Sindicat d'Habitatge del Solsonès exposa situacions irregulars als pisos de protecció oficial del carrer Alcalde Moles

Les veïnes de Solsona ens organitzem pel dret a l'habitatge:
Les conseqüències nefastes de la inversió especulativa en el sector de l’habitatge arriben a Solsona de la mà de l'empresa PEJORCAMO S.L., que té com a administrador únic a l'A.C.S empresari de Navàs.
L'empresa és la propietària de les tres promocions d'Habitatge de Protecció Oficial de lloguer situades al carrer Alcalde Moles números 16, 18 i 20, de Solsona. Els 37 habitatges d'aquestes 3 promocions es van qualificar entre el 2004 i 2005 i perdran la protecció oficial passant al mercat privat, entre 2029 i 2030.
El febrer del 2026 l'empresa va canviar de mans, del X.T.R a A.C.S. El nou administrador ha escollit una estratègia més agressiva per gestionar l’empresa, responent als objectius de maximitzar el seu benefici a costa de les llogateres, i de preparar el terreny per a quan els habitatges passin al mercat privat.
El malestar entre les veïnes ha anat augmentant progressivament fins a un punt insostenible, en rebre diferents comunicacions de la propietat a través de l'O.C.M, veïna de Solsona i interlocutora per part de l’empresa.
Les tàctiques abusives de l’empresa son variades i responen a la lògica de fer de l’habitatge un negoci. Consisteixen en:
• Mantenir el màxim nombre de contractes de lloguer en pròrrogues anuals per tal de disposar dels pisos a capritx del negoci, amb la inseguretat que això comporta per a les llogateres.
• Apujar els lloguers al preu màxim permissible per la llei, que és exagerat, a través d’una maniobra improvisada que omet les seves responsabilitats legals.
• Comunicar el desnonament per finalització de contracte a 5 famílies i amenaçar amb aquest a la resta, per tal d’imposar les pujades.
• Ignorar les sol·licituds de pròrroga extraordinària enviades conforme el Reial Decret Llei 8/2026, durant la seva vigència.
• Donar informació contradictòria i tracte diferent a les famílies, per tal de generar confusió.
• Ignorar la capacitat econòmica de les famílies, que majoritàriament són pensionistes, famílies monomarentals, amb persones dependents al càrrec, i que porten fins a vint-i-un anys habitant els pisos.
Arribades a aquest punt, les veïnes ens vam organitzar a través del Sindicat d’Habitatge del Solsonès, filial de la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya, constituint-nos com a assemblea de veïnes en lluita.
El nostre objectiu és establir una taula de negociació col·lectiva amb la propietat per tal d’aconseguir contractes estables a un preu ajustat a la legalitat i a la capacitat de les famílies i que cap veïna hagi d’abandonar el seu pis.
A hores d’ara, la propietat s’ha negat a reunir-se amb nosaltres, igual que va rebutjar la sol·licitud de reunió que va fer l’Ajuntament de Solsona al maig, pel mateix motiu. Per tant, agafem la via de l’acció col·lectiva per a defensar el que és nostre, perquè juntes som més fortes. Acabarem amb la impunitat dels especuladors sense deixar cap veïna enrere.
Ens trobem en un moment clau. Al Sindicat d’Habitatge del Solsonès arriben cada cop més famílies a les quals no se’ls renova el contracte de lloguer i que no troben un nou habitatge, amb el risc de quedar-se al carrer. Necessitem aturar aquest model especulatiu.
No marxarem de casa! Força Sindicat!