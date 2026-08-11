Solsona exposa públicament les bases dels nous ajuts del Pla de barris per a rehabilitar habitatges

L’Ajuntament de Solsona exposa públicament les bases reguladores dels nous ajuts per a les obres de rehabilitació, reforma o millora d’habitatges inclosos a l’àrea d’atenció especial del nucli antic. Aprovades per unanimitat en el Ple del 30 de juliol, tenen una dotació de 980.000 euros per als exercicis 2026 i 2027.
Els nous ajuts tenen com a objectiu impulsar la rehabilitació del parc d’habitatges del nucli antic, inclosos els àmbits de la plaça del Camp i el passatge d’Antoni Guitart, mobilitzar habitatges buits o en desús i ampliar l’oferta d’habitatge habitual, permanent i assequible. Alhora, la iniciativa busca afavorir la fixació de població, facilitar l’emancipació dels joves i ampliar la Borsa de lloguer social de l’Ajuntament. “Aquesta iniciativa representa el tret de sortida del Pla de barris a Solsona, un programa que transformarà la ciutat durant cinc anys”, segons l’alcaldessa, Judit Gisbert.
La regidora d’Habitatge, Pilar Viladrich, va remarcar durant el Ple que els ajuts busquen “prioritzar la recuperació d’habitatges buits i la seva posada en ús residencial, especialment a través de la Borsa de lloguer social, buscant el retorn social de la subvenció”, però també donar suport a les persones que fan un “acte de militància” vivint al nucli antic.
La nova línia d’ajuts s’emmarca en el Pla d’intervenció integral del nucli antic de Solsona, l’estratègia de transformació i revitalització del centre històric que té la rehabilitació d’habitatges com un dels seus eixos centrals. Sota el lema “El nucli que batega”, el pla inclou una trentena d’actuacions i una inversió de gran abast per millorar l’habitatge, l’espai públic, els equipaments i la mobilitat del nucli antic i el seu entorn.
En aquest marc, la rehabilitació d’habitatges concentrarà 4,5 milions d’euros fins al 2030, amb l’objectiu de recuperar immobles, mobilitzar habitatges buits i ampliar l’oferta residencial. Entre les altres actuacions destacades del pla, hi ha la recuperació dels edificis de Cal Manel i Cal Metge Solé com a equipaments socioculturals, amb una inversió de 2,2 milions d’euros; la construcció d’una passarel·la per a vianants i bicicletes sobre el riu Negre, amb una inversió d’1,2 milions; la transformació de l’entorn de les Moreres, la reurbanització de la plaça Major i la renaturalització de diverses places, com la del Camp.
Dos programes
Les subvencions a informació pública s’articulen en dos programes diferenciats. El primer s’adreça als habitatges que s’incorporin a la Borsa de lloguer social i preveu un ajut de fins a 50.000 euros per habitatge, amb un límit del 70 % del cost total de la despesa acreditada.
El segon programa, de caràcter més general, està destinat a la rehabilitació d’habitatges que es destinin a residència habitual i permanent, amb una subvenció màxima de 25.000 euros per pis i també amb el límit del 70 % del cost de la despesa acreditada. En ambdós casos, l’import mínim de la subvenció serà de 2.000 euros.
Entre les despeses subvencionables, hi ha la millora de l’habitabilitat, la renovació d’instal·lacions, les reformes de cuines i banys, la pintura, els paviments, les portes i finestres, les actuacions per l’eficiència energètica i els honoraris tècnics. Totes les actuacions hauran de tenir factures emeses amb posterioritat al 2 de març de 2026.
Pel que fa al programa 1, l’habitatge ha de ser de nova incorporació a la Borsa de lloguer social de l’Ajuntament de Solsona i estar desocupat en el moment de la seva inscripció. Un cop rehabilitat, s’haurà de posar a lloguer durant un mínim de cinc anys en el cas que la propietat sigui d’una persona física i de set anys si és d’una persona jurídica.
El programa 2 és per a habitatges destinats a residència habitual i permanent, ja sigui de la persona propietària, de la persona llogatera, d’una persona que hi resideixi en règim de cessió d’ús o mitjançant una altra fórmula legal. En aquest cas, l’habitatge no es podrà vendre durant un període mínim de cinc anys si la propietat és d’una persona física i de set anys si és jurídica.
Exclosos, els pisos d’ús turístic
Les bases exclouen d’aquests ajuts els habitatges d’ús turístic (HUT) amb llicència vigent al Registre de Turisme de Catalunya i els habitatges amb contractes de lloguer de temporada.
El procediment de concessió dels ajuts serà per ordre d’arribada de les sol·licituds completes, fins a exhaurir la disponibilitat pressupostària, i els expedients seran resolts en un període màxim de dos mesos. El termini per presentar les sol·licituds romandrà obert mentre hi hagi disponibilitat pressupostària.
Les bases preveuen també una bestreta de fins al 20 % de l’ajut abans de l’inici de les obres, amb l’objectiu de facilitar-ne l’execució.
Durant el debat plenari, el portaveu de Treballem per Solsona, Marc Barbens, tot i votar favorablement a aquest punt, va qüestionar la claredat del redactat de les bases en diversos aspectes. A més, en relació amb el sistema de concessió per ordre d’arribada, va assenyalar que, “encara que sigui el més pràctic i ràpid, pot donar peu a la picaresca”.
Viladrich va defensar aquest sistema argumentant que s’han prioritzat criteris de rapidesa en la tramitació i va remarcar que “el pressupost és prou generós perquè hi tinguin cabuda molts propietaris”. A més, la batllessa, Judit Gisbert, subratlla que en cas que s’esgoti la partida, les arques municipals hi injectaran més fons. “Tant de bo s’eixugui, perquè voldrà dir que la crida dona els seus fruits”, afegeix.
El representant de Treballem també va plantejar que hauria estat preferible convocar els ajuts per a una única anualitat i deixar marge per introduir eventuals millores a les bases en la segona anualitat.
Fins al 10 de setembre
Les bases es troben actualment en període d’exposició pública durant 20 dies hàbils. Si durant aquest termini no s’hi presenta cap al·legació, esdevindran definitives l’11 de setembre, sense necessitat que el Ple municipal adopti un nou acord.
Posteriorment, la Junta de Govern Local podrà aprovar la convocatòria dels ajuts en els dies següents. L’Ajuntament informarà oportunament de l’obertura i dels canals i la documentació necessaris per tramitar els ajuts.
Consulteu les bases aquí: https://ja.cat/ajuts_nucliantic_2026_2027