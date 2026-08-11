L'Observatori Astronòmic de Castelltallat acull la 2a edició del ViuFest: salut, ioga i natura sota les estrelles

A finals d'estiu, el primer cap de setmana de setembre (5 i 6 de setembre), l'Observatori Astronòmic de Castelltallat serà l'escenari de la segona edició del ViuFest, festival de salut, ioga i natura del baix Solsonès i rodalies. Aquest esdeveniment, que combina ioga, salut holística i connexió amb la natura, neix amb la voluntat d'impulsar la consciència en la salut individual i comunitària, intercanviar experiències i enfortir la xarxa entre professionals i participants del territori.
Un programa complet d'experiències transformadores
Sota el lema "Respira, mou-te, crea!", el ViuFest ha dissenyat un itinerari de dues jornades orientat a explorar la salut integral des de múltiples dimensions interconnectades: el cos, la ment, l'ànima i la relació amb el medi natural.
En l'àmbit del benestar corporal i emocional, les activitats de ioga serà un dels eixos centrals del programa, acompanyades de sessions d'aromateràpia dissenyades per potenciar la relaxació i l'equilibri intern. Paral·lelament, el festival aposta per la divulgació de hàbits de vida conscients i sostenibles, incloent-hi un taller pràctic d'alimentació saludable centrat en l'ús dels fermentats i una ponència orientada a aprendre com habitar una llar sana i lliure de tòxics.
La connexió directa amb l'entorn natural de Castelltallat es canalitzarà a través d'iniciatives d'expressió artística i sensorial, com els banys de bosc, tallers de dibuix a l'aire lliure i experiències manipulatives amb fang. A més, aprofitant la ubicació privilegiada de l'Observatori Astronòmic, els participants podran gaudir d'observacions astronòmiques nocturnes per contemplar el cel de la zona, així com d'una activitat especial d'observació diürna del sol programada per al diumenge al matí.
L'esdeveniment es complementarà amb un espai gastronòmic i de mercat de proximitat, integrat per parades de productors i artesans locals. La jornada arrancarà el dissabte a les 9:30 h —amb l'obertura d'acreditacions a les 9:00 h— i clourà el diumenge amb un dinar comunitari de germandat elaborat per la Cabana Moristó
Informació pràctica i inscripcions
Les entrades ja estan disponibles a https://ja.cat/viufest2026 . És important registrar-se en el moment de la compra. S'ofereixen diverses modalitats adaptades a tots els públics:
• Dissabte (matí o tarda): 45 euros (40 euros socis de Territori de Masies).
• Dissabte sencer: 75 euros (70 euros socis de TM).
• Diumenge sencer: 35 euros (30 euros socis de TM). • Cap de setmana complet (dissabte i diumenge): 90 euros (85 euros socis de TM).
• Dinar de cloenda (Cabana Moristó): 25 euros (22 euros socis de TM).
• Entrades esporàdiques / Activitat puntual: 15 euros.
Sobre l'organització
El ViuFest és una iniciativa impulsada per Osteo-Ioga, projecte liderat per una professora de ioga i osteòpata d'àmplia trajectòria i amant de la natura, amb la coorganització de Territori de Masies i l'Observatori Astronòmic de Castelltallat, i amb el suport de l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages.
Aquesta acció és possible gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.