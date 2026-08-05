Organitzen la tercera edició de «Gastronomia i Patrimoni als capvespres d’estiu» amb activitats al Castell de Llobera i a la roureda dels Quadrells

Territori de masies posa en marxa la tercera convocatòria del cicle «Gastronomia i Patrimoni als capvespres d’estiu». Aquesta proposta reuneix públic local i visitants entorn dels valors patrimonials i culinaris de proximitat. El calendari s’estén al llarg de dues sessions, previstes per a l’11 i el 26 d’agost, amb activitats repartides entre el Castell de Llobera i la roureda dels Quadrells. Aquest programa combina la descoberta del territori mitjançant experiències culturals i degustació de productes locals. Diversos col·lectius i entitats hi col·laboren activament.
Programació del cicle: patrimoni i activitats als capvespres
El primer dia, 11 d’agost, la cita tindrà lloc al Castell de Llobera. S’hi farà una visita guiada, conduïda per Sara Vilches, regidora de patrimoni cultural de l’ajuntament de Llobera, i Jan Pallissa, de la casa el Castell. L’itinerari ofereix la possibilitat de conèixer a fons la història d’aquest edifici, documentat des del segle XI i situat dalt d’un turó, dins d’una antiga zona fortificada, a l’oest de l’església parroquial de Sant Pere. L’activitat vol posar en relleu tant l’arquitectura com els trets històrics singulars de l’espai, amb la intenció de donar valor al patrimoni local.
La segona jornada es preveu pel 26 d’agost a la roureda dels Quadrells i el bosc de l’Orri, A La Molsosa. Es proposa una passejada guiada a càrrec del projecte artístic Orri des Ens, amb un recorregut a través d’una roureda seca de terra guixenca, un espai caracteritzat per un caràcter especial. Durant la tarda, hi haurà opció de visitar el bosc de l’Orri, amb accés separat i control d’aforament. En aquest entorn s’hi troben també elements de patrimoni popular relacionats amb l’aigua: basses, tolls, sèquies, antics molins. La zona acull una flora endèmica específica.
Després d’aquestes activitats patrimonials, s’oferirà berenar amb productes locals: pa amb tomàquet, formatge i embotit de Territori de Masies (dPagès, Formatgeria el Miracle, embotit casa Magí), a més de pa del Jaumet del Forn i pa Guerres. Les begudes inclouen una copa de vi del Miracle, així com suc i sidra Biolord Coop. El nombre de places és limitat i cal inscriure’s amb antelació, fins a dos dies abans de cada acte, mitjançant correu electrònic informacio@territoridemasies.cat o telèfon 693 054 437.
El preu per persona i jornada se situa en set euros, amb descompte a cinc euros per a membres de Territori de Masies i per a residents de Llobera i dels Quadrells. El cicle es caracteritza per l’entesa entre la interpretació del patrimoni i l’experiència gastronòmica de proximitat, afavorint la participació de la comunitat local.
El Castell de Llobera, restaurat recentment pel consistori, està registrat al segle XI i s’integra dins d’un conjunt patrimonial destacat de la zona. La roureda dels Quadrells sobresurt tant per la biodiversitat com pels elements naturals i populars, com l’aprofitament tradicional de l’aigua i la presència de flora endèmica de sòl guixenc. El projecte artístic Orri des Ens reforça la importància d’aquest indret dins de la vida cultural local.