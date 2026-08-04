S'aprova el conveni que obre la porta a la integració del Centre Sanitari del Solsonès a la Fundació Althaia

La Junta del Centre Sanitari del Solsonès, el Consell d’Alcaldies del Solsonès i el Ple del Consell Comarcal del Solsonès han aprovat el conveni que estableix el marc per al futur traspàs de la gestió assistencial del Centre Sanitari del Solsonès a la Fundació Althaia.
El procés per trobar la millor fórmula per garantir el futur del Centre Sanitari del Solsonès es va iniciar fa més de tres anys amb la Generalitat de Catalunya. Davant els impediments que van sorgir per materialitzar el traspàs a un ens públic dependent de la Generalitat, fa aproximadament un any es van iniciar les negociacions amb la Fundació Althaia. L’acord aprovat avui representa la culminació d’aquest treball conjunt i un pas decisiu en el procés d’integració.
La presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, M. Claustre Sunyer i Cantons, ha destacat que aquest acord és una decisió de futur per garantir una sanitat de qualitat al Solsonès durant les properes dècades. “La nostra responsabilitat és assegurar que la comarca disposi dels recursos, dels professionals i de les eines necessàries per afrontar els nous reptes sanitaris.”
Segons la presidenta, el Centre Sanitari del Solsonès ha dut a terme una gran tasca al llarg de més de 35 anys, però la sanitat ha evolucionat i les necessitats de la població també han canviat. “Avui fem un pas endavant per integrar-nos en una organització sanitària de referència que ens permetrà reforçar i millorar el servei que oferim a la ciutadania.”
Claustre Sunyer ha remarcat que “integrar la gestió en un hospital de referència respon a la necessitat de garantir una assistència sanitària de més qualitat, més eficient i més preparada per afrontar els reptes futurs”. Finalment, ha assegurat que aquest acord representa una oportunitat per reforçar i millorar la sanitat al Solsonès i s'ha mostrat convençuda que la ciutadania en sortirà beneficiada.
Per la seva banda, el portaveu del Govern, Jordi Selga, ha qualificat l’acord com el resultat del pacte de governabilitat entre Compromís Municipal i Esquerra Republicana i ha volgut agrair la implicació de totes les persones que han fet possible aquest procés.
El vicepresident del Consell Comarcal del Solsonès, Xavier Castellana, ha manifestat que amb aquest traspàs del Centre Sanitari del Solsonès a la Fundació Althaia “es corregeix una excepcionalitat”, ja que la gestió assistencial passarà a una entitat especialitzada. Castellana ha afirmat que “l’acord que s’assoleix és el millor dels possibles” i ha destacat l’acompanyament del Departament de Salut i de la Fundació Althaia durant tot el procés.
Per la seva banda, el portaveu de Treballem per Solsonès, Marc Barbens, ha manifestat que “avui és un dia trist per al Consell Comarcal”, ja que “cedeix el Centre Sanitari per la seva incapacitat de gestió”, i ho fa a una entitat de fora de la comarca. Barbens també ha afegit que, malgrat tot, el conveni representa “una esperança”, en el sentit que Althaia és “una fundació no especulativa i amb una gran credibilitat”.
El conveni aprovat regula la transmissió global de la branca assistencial del Centre Sanitari del Solsonès, així com la cessió de l’edifici. També preveu la subrogació de la totalitat dels treballadors i treballadores, amb el manteniment dels seus drets laborals.
El procés d’integració preveu també la creació d’una comissió de governança formada per representants del Consell Comarcal del Solsonès, la Fundació Althaia i el Servei Català de la Salut, amb l’objectiu de garantir el seguiment i la coordinació del nou model de gestió.
Aquesta integració ha de permetre millorar la coordinació assistencial, facilitar l’accés a més professionals i especialistes, potenciar la formació, incorporar noves eines tecnològiques i optimitzar els recursos públics.
Si es compleix el calendari previst, el traspàs de la gestió assistencial es farà efectiu l’1 de gener de 2027.