La Diputació inverteix més d’1,2 milions d’euros en la millora de la LV-4241 a Solsona i Lladurs

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, acompanyat de la diputada de Serveis Tècnics, Cristina Morón, va visitar aquest divendres al matí les actuacions que s’han dut a terme a la LV-4241 i que tenen un cost total de més d’1,2 milions d’euros amb l’objectiu de millorar la seguretat i la mobilitat a la comarca del Solsonès.
L’acte també va comptar amb la presència del diputat Fermí Masot; de la diputada Elis Colell; de l’alcaldessa de Solsona, Judith Gisbert; de l’alcalde de Lladurs, Daniel Rovira; de la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer, i del director de l’àrea de Serveis Tècnics, Ivan Sabaté.
En l’actuació executada a Solsona, l’àrea de Serveis Tècnics ha dut a terme una millora de la travessera urbana, amb un cost total de 814.740,31 euros. El projecte ha consistit en la construcció d’una rotonda a la intersecció amb la C-462z, amb l’objectiu de regular el trànsit i reduir la velocitat dels vehicles en un entorn especialment sensible per la presència de l’escola del Vinyet.
L’obra també ha inclòs la millora integral del ferm i s’ha donat continuïtat a les voreres existents, amb la creació d’un nou carril bici al marge dret de la travessera i la implantació de passos de vianants elevats, amb l’objectiu de pacificar el trànsit.
Pel que fa a l’actuació a Lladurs, que ha suposat una inversió de 449.618,41 euros, ha permès millorar l’estat del paviment, a través de la reposició dels trams més degradats i s’ha aplicat una nova capa de reforç del ferm. També s’han executat treballs de drenatge, senyalització i millora dels elements de seguretat viària.
En aquest sentit, el president de la Diputació, Joan Talarn, va explicar que “aquesta intervenció parteix d’una idea molt clara: un entorn escolar ha de ser un espai protegit. L’entrada i la sortida de l’escola no poden convertir-se en moments de risc ni de tensió”. Talarn ha afegit que “la creació d’un carril bici al marge dret de la travessera amplia les opcions per desplaçar-se i facilita que els trajectes curts es puguin fer sense dependre sempre del vehicle privat”.
D’altra banda, la diputada de Serveis Tècnics, Cristina Morón, va destacar que “aquestes actuacions responen a la voluntat de la Diputació de millorar la mobilitat a la demarcació a través d’actuacions de pacificació de trànsit com la creació de la rotonda a l’escola del Vinyet i la implantació d’un carril bici i de passos de vianants elevats. A més, amb la renovació del ferm al terme municipal de Lladurs, guanyem comoditat i seguretat a la carretera”.
Amb aquestes actuacions, la Diputació de Lleida manté el compromís en millorar la mobilitat a tota la demarcació de Lleida, Pirineu i Aran.