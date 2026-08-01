El Consell Comarcal del Solsonès i el Centre Sanitari sotmetran a aprovació el conveni que ha de regular el traspàs de la gestió del Centre Sanitari a la Fundació Althaia

El Consell Comarcal del Solsonès i el Centre Sanitari del Solsonès celebraran el proper dimarts sengles sessions extraordinàries del Ple del Consell Comarcal i de la Junta del Centre Sanitari amb l'objectiu de sotmetre a aprovació el conveni que ha de regular el futur traspàs de la gestió del Centre Sanitari del Solsonès a la Fundació Althaia.
Aquest conveni és el resultat de les reunions i del treball desenvolupats durant els darrers mesos entre representants polítics i equip tècnic del Consell Comarcal del Solsonès, del Centre Sanitari del Solsonès i de la Fundació Althaia, amb l'objectiu de definir el marc que ha de regular aquest possible canvi en el model de gestió de l'ens sanitari comarcal.
El document constitueix el marc jurídic que fixa les bases, les condicions i el procediment de negociació entre les parts implicades, així com dibuixa com ha de quedar definit el futur ens de salut. La seva aprovació no comporta el traspàs efectiu de la gestió del Centre Sanitari, sinó que valida el conveni que ha de permetre continuar desenvolupant el procés negociador entre les institucions participants. El conveni serà subscrit pel Consell Comarcal del Solsonès, el Centre Sanitari del Solsonès, la Fundació Althaia i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Una vegada formalitzat, les parts continuaran treballant en el desenvolupament dels acords necessaris per culminar el procés. En cas que les negociacions prosperin i les parts arribin a un acord definitiu, el procés culminaria amb el traspàs de la gestió del Centre Sanitari del Solsonès a la Fundació Althaia amb efectes de l'1 de gener de 2027.
L'objectiu d'aquest procés és establir un marc de treball compartit que permeti analitzar, negociar i concretar les condicions d'un canvi en el model de gestió del Centre Sanitari del Solsonès, garantint la seguretat jurídica del procediment, la coordinació entre les institucions implicades i la continuïtat en la prestació dels serveis sanitaris a la ciutadania.