El festival de referència de l’economia solidària rural catalana aterra al Solsonès

El Solsonès es convertirà en el punt de trobada de l’economia social i solidària rural de tot Catalunya amb la celebració d'una nova edició del FESSrural, el Festival de l’Economia Social i Solidària Rural de Catalunya. Al programa de l’esdeveniment, que tindrà lloc els dies 31 de juliol i 1 d’agost al Santuari del Miracle, hi conflueixen gastronomia, espectacles, converses, debats i territori.
Els dies 31 de juliol i 1 d’agost al Miracle hi haurà activitats i espais per a tots els públics: gastronomia, espectacles, converses, debats i territori
El cantautor Feliu Ventura participarà en l’acte d’obertura de divendres 31 de juliol amb un concert, just després de la xerrada sobre el ‘Món rural i la pràctica solidària’ de la divulgadora i activista Vanesa Freixa. Cal encarregar l’àpat abans del 28 de juliol, contactant amb Territori de Masies.
El taller 'Energia comunitària: aprofitament forestal cooperatiu i energia tèrmica rural', organitzat per Prades Coop en el marc del projecte ESSBosc Cooperatiu, a l'Espai Barroc, tindrà lloc divendres a les 10 del matí a l'Espai Barroc i encetarà el cicle de debats, que continuarà dissabte amb una sèrie de debats breus al voltant del cooperativisme rural, la compra pública, l’articulació territorial de l’economia social i solidària, la transició energètica i les cures, amb entitats de cada àmbit.
Per a tots els públics
El dia central del festival serà dissabte 1 d'agost, amb la fira d’entitats, iniciatives i producte, el vermut literari 'El nostre feixisme’ entre Jordi Mir i Roser Vernet, la conversa sobre ‘Pagesia i futur’ amb Martina Marcet, Arnau Vilaseca, Júlia Viejobueno i Teresa Torner, conduïda per Marc August Muntanya. A la tarda hi haurà el pòdcast de la Jornal en directe. A la fira d’entitats, hi haurà una trentena de parades i estands d’iniciatives locals i d’arreu de Catalunya situades entre el claustre del monestir. El FESSrural disposarà de diferents espais: cultura, tallers i oci, restauració i un per la canalla.
La fira d’entitats de dissabte comptarà amb una trentena de parades estands d’iniciatives socials locals i d’arreu del territori català
Pel que fa a activitats d’oci i descoberta, hi haurà una passejada d’interpretació del paisatge amb L’Arada Creativitat Social, l’activitat familiar ‘La vida secreta del bosc’ amb Mont Natura, una visita patrimonial del Miracle amb Solsona Experience, l’espectacle de contes sobre antiracisme ‘Contes sota el mateix cel’ amb Alba Mascarella, com també un taller de creació amb Filferro amb David Lama de l’Orri dels ens. A l’Espai Canalla, s’hi podran trobar jocs per conèixer l’ESS i les entitats del territori que en formen part, a més de jocs de descoberta de la memòria popular i el patrimoni dels nostres paisatges, un espai de lectura infantil, jocs de taula tradicionals i de gran format i un espai per criatures de zero a tres anys.
Resposta col·lectiva
“A les zones rurals del país, la dificultat amb què es troba la petita pagesia, la manca de serveis, el despoblament, la dificultat d'accés a serveis bàsics i el predomini de la visió urbanocèntrica tant en polítiques públiques com en l'agenda social, dibuixen un escenari d'injustícia estructural”, expliquen al manifest de l’edició d’enguany del FESSrural, assenyalant que davant d’aquest context “emergeix una resposta col·lectiva i d'aprofundiment democràtic”.
El festival es posiciona no només com un espai de trobada, sinó com una eina d'incidència política i social per disputar el model dominant. Des de l'organització es reivindica una economia plural transformadora que prioritzi el bé comú per sobre del lucre i redistribueixi la riquesa, impulsi la sobirania econòmica, energètica i alimentària mitjançant la relocalització i els circuits curts, garanteixi els serveis bàsics i a la cultura com a dret universal i aposti per estratègies municipalistes d’aprofundiment democràtic i la construcció d’aliances solidàries per uns pobles vius i lliures de feixisme.
Aquest any, el Festival és impulsat per un grup d’iniciatives de l’ESS articulades en el marc del projecte ACTUA, un projecte de dinamització comunitària del Baix Solsonès i rodalia promogut per L’Arada, juntament amb Territori de Masies i altres entitats de la Taula per l’ESS del Solsonès i Rodalies. Alhora aquest esdeveniment també compta amb el suport i l’acompanyament habitual de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) i les seve