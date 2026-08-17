Territori assigna un milió d'euros del Fons Climàtic per reforçar el Hub Forestal i impulsar la bioeconomia circular

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica aprova l'assignació d'un milió d'euros per a l'any 2026 al projecte de consolidació del Hub Forestal. Aquest finançament, que prové íntegrament del Fons Climàtic, es dirigeix a reconfigurar el sector forestal i convertir-lo en un motor econòmic amb baixa petjada de carboni i capacitat de resistència. La iniciativa, sota la coordinació del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), serveix de vincle entre la recerca i el sector productiu, amb l'objectiu de mitigar els efectes del canvi climàtic i dinamitzar zones rurals. L'aposta estratègica vol posicionar Catalunya com a model en bioeconomia circular, utilitzant recursos forestals locals per a la creació de valor i foment de la innovació a escala territorial.
Part del pressupost es reserva per al programa internacional FIRE-RES, destinat a la resiliència davant incendis, amb una partida de 150.000 euros per impulsar una estratègia integrada de gestió d'incendis. FIRE-RES vol fer front a incendis forestals extrems arreu d'Europa, dotant-se d'eines innovadores que afavoreixin la integració dels paisatges, les comunitats i les aplicacions tecnològiques emergents. El programa, a més, activa la cooperació entre diversos agents europeus i incentiva la transferència de coneixement i bones pràctiques per enfortir la resiliència dels ecosistemes forestals davant els riscos vinculats al canvi climàtic.
El milió d'euros d'aquest any es distribueix en quatre blocs principals: programa FIRE-RES (150.000 euros), adquisició de maquinària i infraestructures d'R+D+i (325.000 euros), projectes demostratius i proves de concepte en col·laboració amb empreses (300.000 euros), i la contractació de personal tècnic especialitzat per al funcionament diari del Hub (225.000 euros). S'hi sumen la construcció de l'edifici del Hub Forestal a Olius, impulsada també pel Fons Climàtic amb un total de 2,3 milions d'euros i inaugurada recentment, i les obres de millora del Centre de Valorització de la Fusta de Saldes 1,5 milions d'euros. Els ingressos del Fons Climàtic, provinents de taxes sobre emissions de CO₂ i altres activitats amb impacte ambiental, donen continuïtat a aquestes inversions considerades prioritàries per a la innovació i la sostenibilitat territorial.
Les actuacions al Hub Forestal passen per una gestió forestal orientada a la prevenció d'incendis de gran abast i a la generació de paisatges agroforestals més diversos i amb major resistència a la sequera. El projecte impulsa la reducció d'emissions substituint materials d'elevat contingut en carboni, com el formigó i l'acer, per fusta estructural, que manté el CO₂ segrestat durant tot el seu cicle vital. També es promou l'ús de la bioenergia i el desenvolupament de bioproductes derivats de processos com la piròlisi per reemplaçar combustibles fòssils. Aquesta estratègia aporta a la mitigació del canvi climàtic i afavoreix una economia circular basada en recursos renovables i propers.
El Hub Forestal, amb seu a Olius, Solsonès, funciona com a infraestructura tecnològica i "Living Lab", on es validen noves solucions en contextos reals per facilitar-ne la transferència al sector industrial. L'objectiu és posar la recerca científica a disposició d'empreses i administracions, oferint serveis de desenvolupament de producte, assessorament, validació i transferència de coneixement. Aquest entorn permet provar tecnologies, materials i processos, i facilita el pas dels resultats de la recerca cap a la producció i a la societat. El Hub esdevé un espai de trobada on convergeixen investigadors, empreses, gestors forestals i responsables públics, generant sinergies que incideixen en l'activitat territorial.
Les cadenes de valor treballades al Hub inclouen la fusta per a construcció, la química verda per a àmbits industrials, la tòfona, els pinyons i les plantes aromàtiques i medicinals. S'hi desenvolupen projectes com PRISMA (fusta i innovació), la biorefineria del territori i accions per crear paisatges resilients a Soriguera. A més, es mantenen col·laboracions amb empreses en projectes demostratius i proves de concepte orientats a potenciar la innovació. Aquesta diversificació permet aprofitar de manera integral els recursos forestals, tant en la producció de materials per a la construcció com en la generació de productes d'alt valor per als sectors alimentari, farmacèutic o cosmètic. El Hub prioritza la recerca aplicada i la transferència tecnològica com a factors d'impuls per al desenvolupament rural i l'ocupació qualificada.
El projecte afavoreix la creació d'ocupació estable i tecnificada, fet que contribueix a retenir població i millorar la competitivitat de la bioindústria a nivell local. A través d'aliances entre entitats públiques i privades, el Hub promou la incorporació de tecnologies com la intel·ligència artificial, sensors IoT i indústria 4.0 dins el sector forestal, amb una especial incidència sobre micropobles i espais forestals. Aquestes línies d'acció no només introdueixen innovació tecnològica sinó que també afavoreixen la inclusió social i la cohesió territorial, responent als reptes de despoblament i envelliment a les àrees rurals. El Hub Forestal representa, així, una mostra de com recerca, tecnologia i col·laboració poden transformar el sector primari i obrir opcions per a les comunitats.
El CTFC, ubicat a Solsona, actua com a centre CERCA de referència internacional en recerca i transferència de coneixement sobre gestió forestal, biodiversitat i bioeconomia. Amb el suport del Fons Climàtic, enforteix la seva funció d'agent d'innovació rural, assegurant la traçabilitat dels recursos locals i reduint la dependència de matèries d'importació. La consolidació del coneixement i la innovació permet al CTFC impulsar projectes que aporten a la sostenibilitat ambiental, la resiliència ecosistèmica i el dinamisme econòmic i social de l'entorn.