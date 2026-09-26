Aprovats definitivament els ajuts a la rehabilitació d’habitatges del nucli antic de Solsona

El Ple de l’Ajuntament de Solsona va aprovar ahir definitivament i per unanimitat les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a obres de rehabilitació, reforma o millora d’habitatges situats a l’àrea d’atenció especial del nucli antic. Els ajuts tindran una dotació de 490.000 euros per a la primera convocatòria, corresponent a l’exercici 2026, i de 490.000 euros més per a la segona, l’any que ve.
La convocatòria d’aquest any s’aprovarà durant el mes d’octubre per part de la Junta de Govern Local, una vegada les bases hagin estat publicades oficialment al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Dues trobades informatives
Prèviament a l’obertura del termini de presentació de sol·licituds, l’Ajuntament organitzarà dues sessions informatives, tal com va anunciar ahir el govern municipal: una adreçada als professionals tècnics que intervenen en projectes de rehabilitació i una altra per als titulars dels habitatges susceptibles d’acollir-se als ajuts. En aquestes sessions s’explicarà detalladament el contingut de les bases, les actuacions subvencionables i la documentació i els tràmits necessaris per presentar les sol·licituds.
Resolució de l’al·legació
En la sessió plenària es va resoldre l’al·legació presentada per un despatx d’arquitectura de Solsona durant el període d’informació pública. L’escrit constava de tretze punts i la proposta aprovada pel Ple en va estimar vuit, en va estimar parcialment tres i en va desestimar dos.
En la defensa del text refós, Pilar Viladrich va explicar que els punts estimats són correcció d’errors tipogràfics i de maquetació, millora de la seguretat jurídica i precisió tècnica de conceptes. Els que no s’han estimat íntegrament, segons ella, és perquè demanen que s’entri a “un detall que seria més propi d'un reglament d’instrucció de gestió que no pas d'unes bases”, i es proposa la desestimació de dos punts en tant que l’“objectiu del Pla de barris s’aconsegueix amb el sistema de prelació que s'ha determinat”.
Així, es manté el criteri de l’ordre d’entrada de les sol·licituds, ”atesa la simpllicitat adminsitrativa que es busca”. “Hem prioritzat la tramitació àgil i la resolució ràpida de les subvencions”, va reiterar la regidora.
Dos programes d’ajuts
Les bases estableixen dos programes diferenciats. El primer s’adreça a habitatges buits o en desús que s’incorporin a la Borsa d’habitatge de lloguer social, amb un import màxim de 50.000 euros per habitatge i fins al 70 % del cost subvencionable. El segon està destinat a actuacions de rehabilitació i millora de l’habitabilitat d’habitatges destinats a residència habitual i permanent, amb un import màxim de 25.000 euros per habitatgeDurant el debat, el portaveu de Treballem per Solsona, Marc Barbens, que va intervenir en representació també de Junts, va lamentar que s’hagin desestimat els dos punts que considera més rellevants de l’al·legació. Barbens va qüestionar el criteri de l’ordre d’arribada de les sol·licituds, que qualifica de “terriblement injust” i que pot deixar fora persones que no facin la tramitació telemàtica. Així mateix, creu que les actuacions s’haurien de prioritzar en funció de la profunditat de la intervenció: “No és el mateix rescatar un edifici que fa 50 anys que està tancat que remodelar una cuina del 2006”.
L’oposició també va expressar la preocupació que la dotació econòmica acabi concentrant-se en un nombre reduït de propietaris. “Amb una única actuació o dues es podria acabar el programa 1», va afirmar Barbens, que també va criticar que l’Oficina del Nucli Antic encara no estigui oberta i que les bases aprovades tinguin una vigència de dos anys, ja que vaticina que caldrà reformular-les amb l’experiència de la primera convocatòria.
L’executiu va defensar que “les bases delimiten claríssimament les actuacions subvencionables” i va remarcar que amb la distinció de dos programes no es tracta de la mateixa manera una rehabilitació integral d’un edifici que una actuació puntual com la remodelació d’una cuina.
La previsió passa per arribar a 15 habitatges en la primera convocatòria i, al final del període de desplegament del Pla de barris, que s’hagi intervingut en 30 habitatges actualment buits i 80 més en què s’hagin millorat les condicions d’habitabilitat.
Pel que fa a l’Oficina del Nucli Antic, la regidora d’Habitatge va informar que aquesta setmana s’han dut a terme els processos selectius del personal i que la previsió és que, quan s’obri la convocatòria dels ajuts, ja puguin assumir la tramitació dels expedients. De totes maneres, “el personal de la casa està capacitat per orientar totes les consultes”.