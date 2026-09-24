Els municipis del Solsonès avancen en l’agrupació dels jutjats de pau per reforçar i millorar la gestió del servei

Aquest dimarts ha tingut lloc una reunió de treball amb representants de diversos ajuntaments del Solsonès per avançar en la reorganització i agrupació d’oficines de justícia dels municipis de la comarca.
La nova organització permetrà agrupar els jutjats de pau dels municipis del Solsonès, amb l’excepció de Solsona, que ja disposa de jutjat de primera instància, i de Torà i Biosca, que actualment estan agrupats amb Ponts. A aquesta nova agrupació s’hi incorporarà també el municipi de Gósol.
L’agrupació estarà gestionada per dues persones finançades pel Departament de Justícia, que assumiran les tasques vinculades al funcionament i la gestió dels jutjats de pau dels municipis integrats en aquesta nova organització.
La reunió ha comptat amb la participació de de la presidència i gerència de l’ens comarcal, a més de representants de diversos ajuntaments de la comarca i amb l’assistència de la directora dels Serveis Territorials de Justícia a la Catalunya Central, Anna Miranda, que ha pogut conèixer de primera mà les necessitats i plantejaments dels municipis en relació amb aquesta reorganització.
L’agrupació d’oficines de justícia del Solsonès té com a objectiu facilitar i optimitzar la gestió del servei, afavorint una organització més coordinada entre els municipis i garantint la continuïtat d’un servei de Justícia de proximitat especialment vinculat a l’àmbit local.
La reunió ha servit per posar en comú els diferents aspectes relacionats amb la posada en funcionament de la nova agrupació i continuar avançant en la seva implementació, en coordinació amb el Departament de Justícia i els ajuntaments implicats.