El Bisbat de Solsona lliura la Missió Canònica als docents de Religió en l’inici del curs escolar

El Bisbat de Solsona va congregar divendres passat mestres i professors de Religió de la diòcesi per donar el tret de sortida al nou curs escolar en una jornada que va combinar diàleg obert i posada en valor de la seva tasca. Durant la trobada, els docents van relatar vivències i preocupacions derivades de la seva dedicació a la matèria, exposant tant allò que consideren punts forts com obstacles quotidians, així com les previsions per a l’any acadèmic imminent. Va emergir una observació col·lectiva: “van explicar com arriba la classe de Religió a cada centre, què funciona, què resulta més difícil i què esperen d’aquest any.”
Intervenció del bisbe i mirada sobre l’educació religiosa
Aquesta convocatòria va incloure una aportació del Bisbe Francesc Conesa, que va focalitzar el seu discurs en la urgència de redefinir itineraris pedagògics inspirats per l’esperança i d’acompanyar l’alumnat en una realitat social canviant. Va posar èmfasi en la necessitat de concebre la matèria de Religió com una aportació per a la persona globalment, i no com una simple matèria acadèmica. S’hi van citar documents eclesials d’actualitat i es va plantejar també la qüestió de la intel·ligència artificial i els dilemes ètics que comporta dins del camp educatiu.
Un dels aspectes destacats fou el Pla d’evangelització 2024-2028, actualment en el seu tercer any, amb la mirada posada en l’obertura i recepció de les comunitats. Segons es va manifestar, “El fil conductor d’aquest curs, va dir, és acollir i escoltar tothom sense etiquetes prèvies.” Es va reiterar el següent: “Convé examinar el tarannà de les comunitats i afirmar, sense ambigüitats, que a l’Església tothom hi té lloc.” Aquest enfocament vol afavorir la inclusió i la participació activa tant als àmbits escolars com als pastorals.
El programa es va cloure amb el lliurament individualitzat de la Missió Canònica a cada docent i amb l’enviament simbòlic dels professionals a les aules. Aquesta acció pretén posar en relleu la funció educativa i pastoral dels docents de Religió, subratllant la rellevància de la seva dedicació i el compromís que mantenen amb el desenvolupament integral de l’alumnat.