El Solsonès rebrà 851.500 euros en subvencions per al manteniment de camins municipals de muntanya

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha obert la convocatòria anticipada de subvencions destinades als consells comarcals de les comarques de muntanya i al Conselh Generau d’Aran per a actuacions de millora i manteniment de camins municipals de la xarxa veïnal i rural. Es tracta de la convocatòria anticipada per al 2027, que finançarà accions executades entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de l’any vinent, i està dotada amb més de 6 milions d’euros.
Aquesta línia de subvencions “és una eina més per garantir l’equitat territorial i la millora de les condicions de vida dels veïns i veïnes d’aquestes comarques”, ha dit la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i, per tant, “ajuda a fixar població i evitar el despoblament”. La consellera ha volgut recordar aquests ajuts “s’emmarquen en les polítiques de muntanya del Govern per garantir el bon estat de la xarxa d’accés als nuclis de les nou comarques de muntanya i de l’Aran”, que engloben diverses línies de subvencions adreçades a la millora de la mobilitat.
Una orografia i clima particular
Les comarques de muntanya es caracteritzen per tenir molts quilòmetres de vials municipals, amb uns costos de manteniment elevats per raons orogràfiques i climàtiques, i uns pressupostos municipals insuficients per l’escàs volum de població. En aquest context, fa anys que els consells comarcals i els ajuntaments cooperen en la gestió de la xarxa de camins municipals i, sovint, aquests deleguen part de les tasques a realitzar en els consells, que disposen de més mitjans tècnics i materials.
Per aquests motius, a l’empara de la Llei d’alta muntanya, la Generalitat ha mantingut sempre una política de suport als ens locals en la seva tasca d’adequació de la xarxa de camins i ha potenciat el paper dels consells comarcals com a mancomunitat tècnica de serveis i ens de cooperació.
En el cas de les subvencions per a la millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural de titularitat municipal, l’import màxim que es pot concedir a cada consell comarcal es determina en funció de la longitud de la xarxa estructurant:
- Alta Ribagorça: 322.000 €
- Alt Urgell: 970.000 €
- Aran: 299.000 €
- Berguedà: 622.500 €
- Cerdanya: 446.000 €
- Garrotxa: 523.500 €
- Pallars Jussà: 821.500 €
- Pallars Sobirà: 667.500 €
- Ripollès: 496.000 €
- Solsonès: 851.500 €