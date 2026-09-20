Artur Blasco i Pol Estrada compartiran escenari al directe del podcast «Llegir» a Solsona

El podcast «Llegir» torna a l’Sputnik Pub de Solsona. Aquesta sessió uneix dues generacions a través de figures ben diferenciades: Artur Blasco, als seus noranta-quatre anys i referència cultural al Pirineu, i Pol Estrada, escriptor de vint-i-set anys especialitzat en contes. El comunicat defineix així la cita: "Reprenem el podcast Llegir a l'Sputnik Pub amb una col·lisió de dos interessants convidats: d'una banda un referent cultural de país i del Pirineu, Artur Blasco, de 94 anys; i de l'altra un incipient escriptor de contes, el joveníssim Pol Estrada, de 27 anys."
Música, vivències i generacions en diàleg
L'organització anticipa una vetllada farcida de melodies i records: "Hi haurà acordions, tonades, mil batalletes i festa major amb el llegendari Artur Blasco, no cal ni descripció ni presentació. No us perdeu el testimoni i l'energia d'aquest referent." Pol Estrada aporta la seva veu recent a la literatura, presentant *Els arbres no s'ho mereixen* (2025), i un enfoc en les experiències juvenils: "Pol Estrada és un jove escriptor que ha publicat Els arbres no s'ho mereixen (2025). Els joves mereixen una oportunitat, i més si són del Moianès o viuen a Girona. En definitiva, comarques. Rock'n'roll, sexe i coses tronades."
Proposta oberta i accés per mecenatge
Segons l'anunci, la cita s'ha fixat per a un divendres a les dinou hores: "Parlarem de tot i de res, en aquest directe que és un podcast i en aquest podcast que és un directe. Torna Llegir, torna l'espectacle!" L'accés general requereix un abonament de deu euros, mentre que els mecenes de Llegir poden entrar-hi sense cost: "Si voleu entrar gratis a tot us podeu fer mecenes per 5 mòdics euros al mes a https://llegirpodcast.aixeta.cat."
Dia: divendres 2 d'octubre de 2026. Hora: a les 19 h. Lloc: Sputnik Pub (Solsona). Preus entrades a la venda a Entrades Solsones:
- entrada general: 10 euros
- entrada mecenes de Llegir: 0 euros